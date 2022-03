Chinas Präsident Xi Jinping hat im Gespräch mit seinem US-Kollegen Joe Biden erklärt, dass niemand Interesse an Konflikten wie in der Ukraine haben könne. „Die Krise in der Ukraine ist etwas, das wir nicht sehen wollen“, sagte Xi Jinping nach einem Bericht des staatlichen Fernsehsenders CCTV am Freitag in einem Telefonat mit Biden.

Als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und wichtigste Volkswirtschaften der Welt sollten beide Staaten auch „internationale Verantwortung übernehmen und Anstrengungen für Frieden und Ruhe in der Welt unternehmen“. Von amerikanischer Seite gab es zunächst keine Angaben zum Verlauf des Telefonats.

Die Präsidenten Chinas und der USA haben am Freitag Gespräche vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine aufgenommen. Das Telefongespräch der beiden Staatschefs begann am Vormittag Washingtoner Zeit, wie das Weiße Haus mitteilte.

China steht unter starkem Druck seitens der Vereinigten Staaten und seiner europäischen Verbündeten, sich von Moskau zu distanzieren. Die USA warnten China bereits wiederholt, die Auswirkungen der westlichen Sanktionen gegen Russland durch eigene Lieferungen abzufedern.

Drei Wochen nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine hat sich Peking immer noch nicht zu deutlicher Kritik am Kreml bereit gezeigt. China weigerte sich bislang, das Vorgehen des russischen Staatschefs Wladimir Putin zu verurteilen oder die Invasion als Krieg zu bezeichnen. Stattdessen nannte Peking vergangene Woche die Partnerschaft zwischen den beiden Ländern "felsenfest".

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, und Yang Jiechi, der Chefdiplomat der Kommunistischen Partei Chinas, trafen sich allerdings diese Woche in Rom zu einem Gespräch, das das Weiße Haus als "wesentlich" bezeichnete. Die USA äußerten später Besorgnis über das, was sie als "Angleichung" zwischen Russland und China bezeichneten. (dpa, Reuters, AFP)