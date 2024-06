„Zu oft ökologisch eingeknickt“ : Aktivistin Neubauer wirft Grünen lasche Klimapolitik vor

Die Grünen würden in der Klimapolitik zu oft nachgegeben, kritisiert Luisa Neubauer. Viele hätten sie aber in die Regierung gewählt, damit sie die roten Linien in der Ökologie verteidigen.