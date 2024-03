Bauernproteste in Polen Grenzübergang Frankfurt (Oder) tagelang dicht

Angesichts von Bauernprotesten in Polen wird es ab Sonntag zu Verkehrsbehinderungen am Grenzübergang auf der A12 bei Frankfurt (Oder) kommen. „Wir stellen uns gegen 13.00 Uhr darauf ein, dass kein grenzüberschreitender Verkehr auf der A12 möglich sein wird“, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Es werde weder eine Einreise noch eine Ausreise möglich sein. Die Polizei geht davon aus, dass die Behinderungen mehrere Tage bis in den Mittwoch dauern könnten.

In Abstimmung mit Autobahn GmbH arbeite man aktuell an einer Ausschilderung, um auf Umleitungen hinzuweisen und Autofahrer zu informieren. Der gewerbliche Güterverkehr müsse ebenso umgeleitet werden, beispielsweise über die A15 oder A11. Viele grenzüberschreitende Bundesstraßen sind nicht für den Lkw-Verkehr zugelassen.

Konkret kündigte die Autobahn GmbH an, auf dem östlichen Berliner Ring Vorwarntafeln aufzustellen. Die LED-Tafeln wiesen zweisprachig auf die Blockade am Grenzübergang hin, so ein Sprecher des Unternehmens. Außerdem würden rund um Berlin auf allen fest installierten Hinweistafeln ebenfalls Warnungen angezeigt. So könnten Autofahrer Alternativrouten finden.

Blockade soll bis Mittwochabend dauern

Polnische Bauern wollen erneut ab Sonntag die Autobahn A12 nahe der Grenze zu Deutschland blockieren. Die Blockade werde sich vom Verkehrsknotenpunkt Swiecko (Landesstraße 29) bis zur deutschen Grenze hinziehen, teilte der Autobahnbetreiber am Freitag mit. Betroffen seien alle Spuren in beide Fahrrichtungen. Der Protest soll am Mittwoch (20. März) um 22.00 Uhr beendet werden. Die Blockade werde zu erheblichen Staus sowohl auf der Autobahn selbst als auch in der Gemeinde Slubice führen, hieß es weiter.

Nach Angaben des Autobahnbetreibers soll der Güterverkehr auf der polnischen Seite Richtung Westen beim Verkehrsknotenpunkt Jordanowo von der A12 auf die Schnellstraße S3 umgeleitet werden. Der Personenverkehr wird in Swiecko auf die Landstraße 29 geführt.

Die seit Wochen anhaltenden Proteste polnischer Bauern richten sich gegen die EU-Agrarpolitik, aber auch gegen die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine. (dpa)