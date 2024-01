Bei Zollkontrolle in Brandenburg Kleiner Affe aus Auto befreit

Zöllner haben bei einer Kontrolle eines Autos auf der A11 in der Nähe von Gramzow (Landkreis Uckermark) ein Äffchen entdeckt. Bei der Kontrolle, die bereits am vergangenen Freitag durchgeführt wurde, meldete der Fahrer zunächst keine Waren an, wie das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am Mittwoch mitteilte. Jedoch wurden kurz darauf im Kofferraum diverse Beutel mit Tierfutter und eine Plastikspritze mit einer flüssigen Futterzubereitung gefunden.

In einer Einkaufstasche hinter dem Fahrersitz machten die Beamten schließlich eine Kleintiertransportbox ausfindig. Darin zwischen Tüchern: das sehr kleine lebende Äffchen. Der Fahrer gab an, das Äffchen aus Polen für ein Familienmitglied mitgebracht zu haben und nur Transporteur zu sein. Erforderliche Begleitpapiere konnte er nicht vorweisen. Das Tier wurde sichergestellt und in den Tierpark Angermünde gebracht. Gegen den Fahrer wird ermittelt. (dpa)