Brandenburger SPD Trauer um Ex-Bundestagsabgeordneten Peter Danckert

Der langjährige Brandenburger Bundestagsabgeordnete Peter Danckert ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren, wie die Landesgruppe Brandenburg der SPD-Bundestagsfraktion am Donnerstag mitteilte. Die SPD-Landesgruppe trauere um einen „profilierten, streitbaren und zupackenden Genossen“, heißt es in dem Nachruf. Der gebürtige Berliner, seit 1975 Mitglied der SPD, war von 1998 bis 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages. „Peter Danckert hat die brandenburgische SPD-Landesgruppe im Bundestag über Jahre hinweg geprägt und die Bundespolitik für die Interessen der Brandenburger nachhaltig und aktiv mitgestaltet. Ein Rechtsexperte, intelligenter Stratege und engagierter Sozialdemokrat, den wir sehr vermissen werden“, so der Landesgruppensprecher Stefan Zierke.

Peter Danckert war lange Zeit Vorsitzender und zuletzt Ehrenvorsitzender der SPD Dahme-Spreewald. Sylvia Lehmann, die Bundestagsabgeordnete des dortigen Wahlkreises, sagt laut Mitteilung: „Peter Danckert war ein sehr bürgernaher Abgeordneter. Die Interessen seines Wahlkreises und die Belange der Bürgerinnen und Bürger waren tief in seinem Herzen verankert.“ Dafür habe er sich mit Behörden, Institutionen „und, wenn es sein musste, auch mit der Bundesregierung“ angelegt.

Er war der Anwalt von Schalck-Golodkowski

Nach dem Abitur 1959 in West-Berlin absolvierte Danckert ein Studium der Rechtswissenschaft an der FU Berlin und der LMU München. Nach seiner Promotion 1967 nahm er ein Jahr später seine Tätigkeit als Rechtsanwalt auf. In den 1990er-Jahren war die Kanzlei Danckert Deus Meier an Prozessen von öffentlichem Interesse beteiligt. So wurden Steffi und Peter Graf sowie DDR-Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski vor Gericht vertreten.

Ebenfalls in den 1990er-Jahren kam Danckert nach Brandenburg und in die Politik. 1998 wurde er im Wahlkreis Luckenwalde direkt in den Bundestag gewählt, dem er bis zum Jahr 2013 angehörte. Er engagierte sich in vielen Vereinen, so im Landesverband Pferdesport, bei Hertha BSC oder in der Stiftung Landgestüt Neustadt/Dosse. Von 2005 bis 2009 war er Vorsitzender des Sportausschusses im Bundestag.

