Bündnis Sahra Wagenknecht BSW in Brandenburg soll in Schwedt gegründet werden

Ab kommender Woche soll es einen Landesverband des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) in Brandenburg geben. Wie diese Zeitung aus Parteikreisen erfuhr, soll ein Gründungsparteitag am Samstag, dem 25. Mai, in Schwedt (Uckermark) stattfinden. Eine offizielle Bestätigung dafür liegt derzeit noch nicht vor. Allerdings ist der ehemalige Intendant der Uckermärkischen Bühnen Schwedt, Reinhard Simon, als Unterstützer des Bündnisses bekannt.

Beim jüngsten Brandenburg-Trend von Infratest dimap im Auftrag von RBB24, Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg Anfang April landete die neue Partei BSW bei der Sonntagsfrage zur Landtagswahl bei zehn Prozent der Stimmen. Fast die Hälfte der Befragten (48 Prozent) fand es gut, dass es mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht ein Angebot gibt, das sich stark von den anderen Parteien unterscheidet. Vor allem Anhänger der AfD (62 Prozent), aber auch Anhänger der Linken (49 Prozent) bewerten die neue Partei positiv, heißt es in der Umfrageauswertung des RBB.