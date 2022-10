Corona-Lage in Brandenburg Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern fast vierstellig

Potsdam - Die Krankenhäuser in Brandenburg nehmen immer mehr Patientinnen und Patienten mit Corona auf. Die Zahl der Covid-19-Patienten lag am Donnerstag bei 998 und damit nur knapp unter dem Alarmwert von 1000 in der Warnampel des Landes, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Die Zahl neuer Covid-19-Patienten in Kliniken je 100.000 Einwohner in einer Woche stieg auf rund 19,6. Der Alarmwert ist bereits länger überschritten. Der Anteil freier Betten in den Intensivstationen ging zum Mittwoch auf 13,7 Prozent zurück - der Warnwert von mindestens 15 Prozent freier Intensivbetten ist auch hier gerissen .

Das Kabinett berät voraussichtlich am kommenden Dienstag über schärfere Corona-Regeln. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hält eine Ausweitung der Maskenpflicht von öffentlichen Bussen und Bahnen auf Geschäfte und Behörden für notwendig. Sie sieht die Krankenhäuser unter zunehmender Belastung. Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte die Pläne für eine erweiterte Maskenpflicht am vergangenen Wochenende aber skeptisch gesehen. Die drei Kennzahlen zur Lage in den Krankenhäusern bilden die Grundlage für eine Entscheidung der Landesregierung über Corona-Maßnahmen.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Donnerstag auf rund 691, vor einer Woche lag sie allerdings noch bei 778. Für diese Inzidenz, die die neuen Ansteckungen je 100.000 Einwohner in einer Woche angibt, gibt es aber in Brandenburg auch keinen Schwellenwert mehr für Corona-Maßnahmen. Die Angaben liefern nur ein unvollständiges Bild der Infektionszahlen, weil viele Fälle nicht erfasst werden. In Frankfurt (Oder) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1113 über der Marke von 1000, im Barnim bei rund 520. Potsdam verzeichnet eine zurückgehende Inzidenz von 719,6 und liegt im Landes-Mittelfeld. (dpa)

