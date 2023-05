Hurra, es ist doch Wasser da Geologische Erkundung in Brandenburger Tesla-Region erfolgreich

Für die drohende Wasserknappheit in der Tesla-Region östlich von Berlin ist eine Lösung in Sicht. Zwischen Hangelsberg und Kienbaum im Kreis Märkisch-Oderland (MOL), etwas östlich von Grünheide und der E-Auto-Fabrik, existiert ein massiver, mit hoher Wahrscheinlichkeit erschließbarer Grundwasserleiter – zwischen 20 und 50 Meter dick. Das haben Vorerkundungen des Staatlichen Geologischen Bergamts ergeben.

„Das ist eine gute Nachricht für diese wachsende Region“, sagte MOL-Landrat Gernot Schmidt (SPD) am Donnerstag dieser Zeitung. „Das zeigt: Wo ein Wille ist, wo an einem Strang gezogen wird, da kann man etwas gestalten.“

Schmidt geht davon aus, dass die Erschließung des Grundwasservorkommens durch den Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) zügig in Angriff genommen werden kann. Denn davon hänge neben der Tesla-Fabrik auch die Realisierung von Schul-, Wohn- und Gewerbeprojekten in der Region, etwa in Altlandsberg oder eine größere Investition in Neuenhagen, ab.

Gegen solche Projekte hat der WSE, der für die Versorgung eines Gebietes um Erkner, Strausberg und zwölf weitere Gemeinden mit 170.000 Einwohnern zuständig ist, seit Monaten regelmäßig sein Veto eingelegt – und dies mit der nicht ausreichenden Verfügbarkeit von Wasser begründet.

Tesla-Plan: 100 Prozent des Abwassers recyceln

Nach den bisherigen Behördengenehmigungen dürfte die Tesla-Fabrik jährlich 1,5 Millionen Kubikmeter Wasser verbrauchen, etwa so viel wie eine 60.000-Einwohner-Stadt, aber deutlich weniger als viele andere Großbetriebe im Land. Real benötigt die E-Auto-Fabrik, die ein Jahr nach ihrem Start 11.000 Menschen beschäftigt, bisher, aber auch künftig deutlich weniger. Das liegt auch daran, dass Tesla inzwischen 65 Prozent seiner Produktionsabwässer recycelt, wie der US-Autobauer jüngst dem Tagesspiegel bestätigte. Mit der jetzt beantragten zweiten Ausbaustufe auf dem bisherigen Fabrikgelände wird eine 100-Prozent-Quote angestrebt.

Betroffen ist Tesla dennoch. Und zwar für die geplante dritte Ausbaustufe, für die sich Tesla östlich des Werkes um 100 Hektar vergrößern will. Dort soll unter anderem ein Güterbahnhof errichtet werden. Im von der Gemeinde Grünheide Ende 2022 auf den Weg gebrachten laufenden Aufstellungsverfahren für den B-Plan 60 wäre ebenfalls das grüne Licht des WSE statt der bisherigen Veto-Praxis nötig. Dass die Hangelsberg-Erkundung positiv lief, kommentierte Arne Christiani, Grünheides Bürgermeister, so: „Das hatte ich gehofft.“

Der WSE äußerte sich am Donnerstag zurückhaltend zu den Ergebnissen, mit denen das Umweltministerium den Verband bei seiner Klausurtagung am Mittwoch überrascht hatte. „Wir müssen das jetzt sichten und auswerten“, sagte WSE-Sprecherin Sandra Ponesky. Wie lange die Prüfung dauere, könne man nicht sagen.

Landesumweltamt übernahm Kosten der Erkundung

Die Erkundungen, die nach der üblichen Brandenburger Praxis die Verbände sonst selbst bezahlen, hatte das Landesumweltamt – wegen der Konflikte in der Tesla-Region – dem WSE mit 400.000 Euro finanziert. Nach den Befunden des Landesamtes für Geologie, Bergbau und Rohstoffe (LGBR) ist das untersuchte Gebiet östlich der Landstraße zwischen Hangelsberg und Kienbaum „geeignet, dass ein zukünftiger Wasserversorger dort einen Grundwasservorratsnachweis mit Leistungspumpversuch durchführen kann“, stellte das Ministerium fest. „Im Ergebnis dessen können vom Wasserversorger die notwendigen Anträge zur Nutzung des Grundwasservorrats gestellt werden.“

Die Wasserrecyclinganlage der Tesla-Fabrik in Grünheide (Mark). © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Konkret konnte demnach nachgewiesen werden, „dass der zweite Grundwasserleiter flächendeckend vorhanden und 20 bis 50 Meter mächtig ist“. Er habe „eine für die Trinkwasseraufbereitung geeignete Grundwasserqualität“. Und für diesen Grundwasserleiter sei nach derzeitigem Kenntnisstand keine Gefahr durch den Aufstieg salinarer Tiefenwässer erkennbar. Das sind tieferliegende Salzwässer, die in bestimmten geologischen Konstellationen durch Aufstieg Grundwasser verunreinigen könnten.

Das Einzugsgebiet erscheint groß genug, um eine konfliktarme Gewinnbarkeit von Grundwasser in dem erforderlichen Umfang zu realisieren. Umweltministerium zum gefundenen Grundwasservorkommen

„Das Einzugsgebiet erscheint groß genug, um eine konfliktarme Gewinnbarkeit von Grundwasser in dem erforderlichen Umfang zu realisieren“, heißt es weiter. „Es ergeben sich voraussichtlich keine relevanten Konflikte mit Wasserrechten Dritter.“ Laut Umweltministerium liegen nunmehr „alle wesentlichen Informationen vor, die der WSE für seine Entscheidung zur Übernahme der nächsten Schritte benötigt.“

Die Bürgerinitiative Grünheide warnt vor übereiltem Vorgehen. Man stemme sich nicht gegen die Erschließung der neuen Wasservorräte, „das ist für die Region positiv“, sagte Sprecher Steffen Schorcht. Es gehe ja darum, Daseinsvorsorge zu sichern, und auch die Priorität der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung vor Industrieinteressen.

Allerdings kündigt die Bürgerinitiative entschiedenen Widerstand an, falls die Behörden – unter Verweis auf die perspektivische Lösung – jetzt dem WSE per Duldung die Förderung von mehr Wasser aus den bestehenden Wasserwerken erlauben sollten, wie Schorcht sagte: „Das wäre eine ökologische Katastrophe.“