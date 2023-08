Lotto-Land Brandenburg? Dieses Jahr könnte es einen Rekord geben

Einen Butler auf Lebenszeit, eine Yacht oder doch ein Pferdegestüt? Wer in Brandenburg Millionärin oder Millionär wird, könnte sich davon so einige Wünsche erfüllen. Die Chance zu gewinnen, scheint dabei auf den ersten Blick gar nicht so schlecht: in diesem Jahr zählt das Bundesland bereits acht Lotto-Millionär:innen.

Damit liegt Brandenburg über seinem langjährigen Durchschnitt von drei bis vier Lotto-Millionären pro Jahr. Der bisherige Rekord wurde im Jahr 1999 erreicht, mit neun Millionär:innen – damals waren es allerdings noch Deutsche Mark.

Brandenburger schließen sich zu Tippgemeinschaften zusammen

Schon im vergangenen Jahr zählte die Mark sieben Lotto-Millionäre und damit überdurchschnittlich viele für brandenburgische Verhältnisse. Die acht Millionäre in diesem Jahr waren zum Teil aus Tippgemeinschaften hervorgegangen; die ersten vier wurden es am 14. Januar. Die Tippgemeinschaft aus Oberhavel erspielte insgesamt 14 Millionen Euro. Für jeden Tipper waren das 3,5 Millionen Euro.

Weiter ging es im April. Aus der Gewinnklasse II des Eurojackpots erzielte ein Spieler aus dem Havelland knapp 1,2 Millionen Euro. Er setzte 16,25 Euro ein. Im Juni und Juli gab es dann gleich zweimal Millionengewinne in Brandenburg. Bei der Losung am 15. Juli ging das Geld erneut an eine Tippgemeinschaft, der Gewinn (rund 3,2 Mio. Euro, Potsdam-Mittelmark) brachte aber keine Einzelmillionärinnen hervor. Damit blieb es bei den acht Lotto-Millionen-Gewinnern in diesem Jahr.

Glückspilze Deutschlands in Brandenburg?

Aber kann man Brandenburg damit schon als Lotto-Millionärsland bezeichnen? Leben hier die Glückspilze Deutschlands? „Wir haben eine wunderbare Glückssträhne seit Jahresanfang 2023 in Brandenburg, aber das bedeutet nicht, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern besonders häufig gewinnen“, so Lotto-Brandenburg-Sprecherin Antje Edelmann.

Denn auch wenn es in Brandenburg bereits 2022 sieben Millionäre gegeben hat: Die meisten Neu-Millionäre gab es laut Lotto in vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen (45), gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg (jeweils 31) sowie Niedersachsen (15). „Das hängt natürlich auch mit dem Spielaufkommen in den bevölkerungsstarken Bundesländern zusammen“, so Edelmann. Bundesweit seien es 187 Millionengewinner:innen im Deutschen Lotto- und Totoblock gewesen.

Tatsächlich liegt Brandenburg bei der Einwohnerzahl natürlich weit unter Ländern wie NRW oder Bayern. Doch selbst wenn man die Gewinnerzahl durch die der Einwohnenden teilt, kann von einem brandenburgischen Glückssträhnen-Ergebnis keine Rede sein: im vergangenen Jahr machten die Gewinner:innen gemessen an der Bevölkerungszahl in Brandenburg gerade einmal 0,00027582 Prozent aus. Unter den ersten Lotto-Millionärs-Ländern liegt Baden-Württemberg an der Spitze mit 0,00027866 Prozent. NRW kommt auf 0,00025105 Prozent.

Vielleicht ist es aber auch kein Wunder, dass sich Brandenburg nicht besonders abhebt: Denn die Brandenburger:innen geben vergleichsweise wenig fürs Lottospielen aus. 1,67 Euro waren es pro Woche pro Kopf. Bundesweit liegt der wöchentliche Pro-Kopf-Einsatz bei 1,84 Euro.

Doch was für Menschen sind die neuen Brandenburger Lotto-Millionäre? Lotto-Geschäftsführerin Anja Bohms erlebt während der Gewinnerberatung in der Regel „überglückliche und gleichzeitig bodenständige Neu-Millionäre“. „Die häufigsten Wünsche ranken sich um Wohneigentum, was dann greifbar wird, oder die Kredit-Tilgung, wenn es bereits vorhanden ist.“

Bugatti, Luxusvilla oder Insel?

Aber auch ein größerer Urlaub, die Versorgung der Kinder oder Enkelkinder, ein finanzielles Polster für „später“ oder auch mal ein neues Hybridauto stünden auf der Wunschliste. Die Gewinnerinnen und Gewinner möchten in ihrem Lebensumfeld bleiben und oft auch den Berufen weiter nachgehen, so Bohms. Viele sagten auch, dass sie einen Teil spenden würden.

Wer Millionärin oder Millionär wird, für den oder die hat Lotto Brandenburg ein paar Tipps, was man mit dem gewonnenen Reichtum anstellen könnte. „Mit dem letzten Millionengewinn in Höhe von 9,6 Millionen Euro bieten sich dem Glückspilz viele schöne Möglichkeiten, in Brandenburg etwas zu erwerben“, so Edelmann. Dazu zähle eine Villa in Potsdam mit neun Zimmern und 455 Quadratmetern für 3,6 Millionen Euro. Wem das nicht reicht, der könne auch gleich eine ganze Insel kaufen, zum Beispiel die Insel Werder bei Lindow, 45 Hektar für 1,85 Millionen Euro.

Außerdem möglich ist etwa der Erwerb eines Bugattis (Version EB110), Preis: 7,5 Millionen Euro. Wer mehr auf Entspannung setzten möchte, für den ist vielleicht ein Reitgestüt mit Wohnhaus in Biesenthal (Barnim) für 2,7 Millionen Euro etwas, ein Butler auf Lebenszeit (jährlich rund 40.000 Euro) oder eine Reinigungsfirma (rund 20.000 Euro pro Jahr).

Wer sein Geld lieber teilen möchte, kann spenden, zum Beispiel an die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg, die Stiftung „Hilfe für Familien in Not“, den Kinderförderverein „Wir Brandenburg an der Havel“ oder den DRK Landesverband.