Ohne Führerschein unterwegs 21-Jähriger flieht in Brandenburg vor Polizei und kollidiert mit Baum

Die Flucht eines 21-Jährigen vor der Polizei in Eiche (Landkreis Barnim) hat in den frühen Montagmorgenstunden mit der Kollision mit einem Baum geendet. Er habe nach der Aufforderung anzuhalten seinen Wagen beschleunigt und schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Vier Männer im Alter von 18, 19 und 20 und 21 Jahren saßen demnach in dem Unfallwagen.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Der 21-jährige Fahrer hatte nach Polizeiangaben keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Während er und der 19-jährige Beifahrer unverletzt blieben, erlitten die Männer auf der Rückbank leichte Verletzungen. Einer der Mitfahrer wurde wegen des Besitzes von Cannabis angezeigt. Der Fahrer des Wagens kam zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Ihm wird illegales Straßenrennen mit Verkehrsunfall und Fahren unter Drogeneinfluss vorgeworfen. (dpa)