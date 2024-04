Oranienburg, Fürstenberg, Wittstock Gedenken an die Befreiung von KZ-Häftlingen in Brandenburg

An die Befreiung der Häftlinge der Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück vor 79 Jahren wird Mitte April in Brandenburg mit mehreren Gedenkveranstaltungen erinnert. Zu den Veranstaltungen der Gedenkstätte Ravensbrück vom 11. bis 14. April werden auch acht Überlebende des NS-Terrors aus Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Israel und Polen erwartet, teilte die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten am Freitag in Oranienburg mit.

An einer Veranstaltung am 12. April in der Todesmarsch-Gedenkstätte im Belower Wald bei Wittstock wollen den Angaben zufolge unter anderem Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) und Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) teilnehmen. Am 14. April wird in den Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück mit zentralen Veranstaltungen an NS-Opfer und Überlebende erinnert.

An der zentralen Gedenkveranstaltung zum 79. Jahrestag der Befreiung der Häftlinge des Frauen-KZ Ravensbrück bei Fürstenberg an der Havel will den Angaben zufolge Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ein Grußwort halten. In der Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg werden unter anderem seine Stellvertreterin, Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), und Dotschy Reinhardt, stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, zu Ansprachen erwartet.

Am 15. April wird in Oranienburg mit einer weiteren Gedenkveranstaltung am ehemaligen KZ-Außenlager „Klinkerwerk“, das als Todeslager des KZ Sachsenhausen gilt, der Opfer gedacht.

Die Gedenkveranstaltung im Belower Wald beginnt am Freitag, dem 12. April, um 14 Uhr. Die zentrale Gedenkveranstaltung in Ravensbrück beginnt am Sonntag, dem 14. April, um 10 Uhr. Die zentrale Gedenkveranstaltung in Sachsenhausen beginnt am Sonntag, dem 14. April, um 15.30 Uhr. Die Gedenkveranstaltung am ehemaligen Außenlager „Klinkerwerk“ in Oranienburg beginnt am Montag, dem 15. April, um 10 Uhr. (epd)