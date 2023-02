Schwarzbau bei Teslas Gigafactory Brandenburger Behörde stoppt illegale Arbeiten

Brandenburgs Behörden haben erneut illegale Bauarbeiten in Teslas Gigafactory in Grünheide bei Berlin gestoppt. Der von Elon Musk geführte US-Elektroautobauer hat auf dem teilweise im Trinkwasserschutzgebiet liegenden Werkgelände ohne Genehmigung über 100 Betonpfähle in den Boden rammen lassen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden