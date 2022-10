Von der Hauptstadt zur Zugspitze Bahn plant zusätzliche Verbindungen – auch Potsdam und Berlin profitieren

Die Deutsche Bahn baut ihr Fernverkehrs-Angebot im Nordosten Deutschlands und rund um Berlin aus. Einige Bauprojekte werden den Zugverkehr in der Region aber schon wenige Monate später wieder ausbremsen. Betroffen davon ist insbesondere die Fernzugverbindung Berlin-Dresden, wie Fernverkehrsvorstand Michael Peterson am Montag sagte. Hier sollen die Züge wegen Baumaßnahmen im kommenden Jahr rund 20 Minuten länger brauchen.

Bis dahin weitet der Konzern sein Sprinter-Angebot von Warnemünde in Richtung Süden indes auch auf den Winter aus. Zwischen Berlin und Dresden soll am Samstagabend und am Sonntagfrüh zudem jeweils eine neue Verbindung entstehen, teilte der Konzern weiter mit.

Für Städte-, Geschäfts- und Urlaubsreisen werden die Verbindungen ins Ausland erweitert. Berlin und Warschau wollen die DB und die polnische PKP ab März 2023 mit einem zusätzlichen sechsten Zugpaar verbinden, die Fahrzeit soll sich ab Dezember bei allen Fahrten um rund zehn Minuten verkürzen.

Intercity-Sitzwagen werden an Nachtzüge gehängt

Für Pendler aus Magdeburg wird es mit dem Fahrplanwechsel werktags eine neue Intercity-Verbindung über Brandenburg und Potsdam nach Berlin geben. Der Doppelstockzug fährt morgens um 7.03 Uhr in Magdeburg ab, zurück geht es 17.33 Uhr ab Berlin Hauptbahnhof. Die Berliner dürfen sich zudem auf einen vierten täglichen ICE nach Stralsund und Binz ab April freuen. Ab Mai fährt samstagmorgens ein ICE-Sprinter direkt zur Zugspitze nach Garmisch.

Der samstagmorgendliche ICE-Sprinter von Berlin nach München wird darüber hinaus verlängert und fährt dann weiter bis Garmisch-Partenkirchen über Weilheim und Murnau.

Im Nachtreiseverkehr profitieren Fahrgäste vom Engagement der Österreichischen Bundesbahnen. Teils werden auch Intercity-Sitzwagen bei ÖBB-Nachtzügen angekoppelt wie auf der neuen Linie von Zürich nach Berlin und Prag, die auch in Erfurt, Halle und Leipzig halten wird. (mit dpa)

