Wegen kaputter Weiche Regionalbahn zwischen Berlin und Brandenburg seit Tagen eingestellt

Wieder schlechte Nachrichten von der Odeg: Seit Donnerstag vergangener Woche fällt die Regionalbahnlinie 37 zwischen Wannsee und Michendorf komplett aus. Als Grund nennt die Odeg die „Reparatur an einer Weiche“. Für Weichen ist die Deutsche Bahn zuständig, und offenbar ist das Problem gravierend. Die Störung soll erst am 7. Februar behoben sein, heißt es in einer internen Störungskarte von DB Netz.

Seit Donnerstag fährt die Linie RB37 nur zwischen Beelitz und Michendorf, dort endet der Zug. Hier müssen die Fahrgäste entweder auf den nächsten Zug der Linie RE7 warten oder sie fahren bis Potsdam und steigen dort um. Die Fahrtzeit verlängert sich in beiden Fällen erheblich.

Als Grund ist in der Störungskarte vermerkt: „Sperrung einer Weiche im Abzweig Wilhelmshorst“. Die Züge können das Gleis nicht nutzen, beide Richtungen müssen sich deshalb ein Gleis teilen.

Die Odeg ging bislang davon aus, dass die Strecke am Mittwoch wieder frei ist. Man warte auf Infos von DB-Netz, sagte eine Odeg-Sprecherin am Dienstagmittag. Und „Wir arbeiten vorsichtshalber an einem Ersatzkonzept.“ Die Bahn konnte am Dienstag nicht sagen, was an der Reparatur so schwierig ist. Die Anfrage des Tagesspiegels vom Vormittag könne erst am Mittwoch beantwortet werden, sagte ein Sprecher.

Seit Wochen kämpft die Odeg mit Problemen, vor allem durch den Personalmangel und den hohen Krankenstand verursacht. Das private Unternehmen hatte zum Fahrplanwechsel im Dezember unter anderem die wichtigste Linie in der Region, den RE1, von der Deutschen Bahn übernommen. Geplant war ein 20-Minuten-Takt statt des bisherigen 30-Minuten-Taktes, so hatte es der Verkehrsverbund VBB vorgegeben. Zuletzt hieß es, dass ab Februar der reguläre RE1-Fahrplan eingehalten werden soll.

Unerfreulich waren auch die Berichte, dass die neuen Züge, die für den RE1 gekauft wurden, Mobiltelefone „verschlucken“. Diese rutschen an bestimmten Klappsitzen in eine Art Käfig, sodass der Besitzer das Telefon nicht wieder an sich nehmen kann. Nach und nach werden nun entsprechende Bleche unter die betroffenen Klappsitzen geschraubt. So soll verhindert werden, dass flache Gegenstände, die auf der Sitzfläche liegen, in einen Kasten an den Sitzen rutschen können.

