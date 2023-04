Wohnungsnot : Brandenburg fördert Bau von Mietwohnungen wieder stärker

Zwar wird der Neubau von Mietwohnungen in Brandenburg wieder stärker gefördert, doch es mangelt noch immer an bezahlbarem Wohnraum. Mit Finanzierungsmodellen will das Land den Rückgang zweckgebundener Wohnungen verringern.