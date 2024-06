2000 Euro Schaden Hakenkreuz-Schmierereien in Potsdamer Schule

Unbekannte haben in der Rosa-Luxemburg-Schule in der Potsdamer Innenstadt Hakenkreuz-Schmierereien hinterlassen. Die verfassungswidrigen Symbole wurden nach Angaben der Polizei offenbar mit einem Stift an Schildern und Plakaten sowie im Bereich eines Toilettenraums angebracht.

Wie die PNN erfuhren, wurde auch eine Büste von Rosa Luxemburg mit Farbe beschmiert. Die Büste wurde mit Tüchern überdeckt, auch die Hakenkreuze wurden abgedeckt. Klassenzimmer seien von dem Vandalismus nicht betroffen gewesen, teilte die Polizei den PNN mit.

Die Grundschule hatte den Vorfall am Mittwochvormittag der Polizei gemeldet. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf.

Wie sich die Täter Zutritt zu dem Gebäude in der Burgstraße verschafften, ist unklar. Einbruchsspuren stellten die Polizisten nicht fest. Die Schmierereien könnten laut Polizei zwischen 17 Uhr am Dienstag und 5 Uhr am Mittwochmorgen angebracht worden sein. Nach einer vorläufigen Schätzung entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.