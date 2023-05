90 Jahre Bücherverbrennung Potsdam erinnert an die von den Nazis verfemte Literatur

Am 22. Mai jähren sich zum 90. Mal die Bücherverbrennungen in Potsdam, die die Nazis 1933 auf dem Bassinplatz durchführten. Im Vorfeld dazu finden zahlreiche Veranstaltungen statt: Am Sonnabend, 6. Mai, führt der Verein Escala jeweils um 12 Uhr und 18 Uhr auf dem Bassinplatz die Performance „Papier ist geduldig“ durch, die sich dem Thema künstlerisch nähert.

Am Mittwoch, 10. Mai, findet um 20 Uhr in Erinnerung an die vertriebenen Schriftsteller in der NS-Zeit im Waschhaus ein Gespräch statt, das eine Brücke zu heutigen Exil-Literaten schlägt: Organisiert durch PEN Berlin, wird der Journalist Deniz Yücel mit drei Autorinnen und Autoren aus der Türkei, Syrien und Russland sprechen.

Der Journalist Deniz Yücel wird eine Brücke zu heutigen Exil-Literaten schlagen. © dpa/Swen Pförtner

Am selben Tag um 18 Uhr hält die Kunstprofessorin Stefanie Endlich im Rechenzentrum einen Vortrag über „Die Bücherverbrennungen 1933 in der Memorialkunst“, im Anschluss wird die „Digitale Bibliothek verbrannter Bücher“ des Moses-Mendelssohn-Zentrums Potsdam online geschaltet. Ebenfalls um 18 Uhr wird im Rechenzentrum die Ausstellung „Verbrannte Orte“ eröffnet, für die Jan Schenk die heutigen Orte der damaligen Bücherverbrennungen fotografiert hat. Die Ausstellung ist bis zum 7. Juni zu sehen.

Am 22. Mai wird es zwischen 15 und 18.30 Uhr in der Stadt- und Landesbibliothek mehrere kurze Lesungen aus verbrannten und verfemten Büchern geben, anschließend folgt ein Vortrag zur Geschichte der Zensur durch Hans-Christoph Hobohm von der Fachhochschule Potsdam und schließlich die Vorstellung des neuen Buches über die Bücherverbrennungen in Potsdam von Lutz Tygör.

Eine komplette Veranstaltungsübersicht ist unter www.mmz-potsdam.de zu finden.