Airbnb statt Altenpflege Hotelmanager für Potsdamer Josephinenanlage gesucht

Die verbliebenen Senior:innen in der Josephinenanlage müssen sich bis zum 31. Januar einen neuen Pflegedienstleister kümmern. Die zuständige Allgemeine Dienstleistungs Gesellschaft mbH (ADG) hat den Bewohner:innen am 28. Dezember mitgeteilt, dass die Pflege Ende Januar eingestellt wird. Das Kündigungsschreiben liegt den PNN vor. Als Grund gibt dafür gibt das Unternehmen einen „extrem hohen Krankenstand“ an. Die ADG gehört zum Unternehmensnetzwerk des Pflegekonzerns MK Kliniken, dem auch die Betreiberfirma der Josephinenanlage gehört.

Airbnb statt Altenpflege

Die Josephinenanlage ist ein ehemaliges Wohnheim für Senior:innen. 2021 hat die Betreiberfirma auf einen Schlag über 100 Senior:innen gekündigt, seitdem bietet es dort keinen Wohnraum für Ältere, sondern Airbnb-Appartements an. Die Betreiberfirma Soziale Grundbesitzgesellschaft Potsdam hat sich passend dazu im vergangenen Jahr in Appartement P GmbH umbenannt.

Inzwischen werden die ehemaligen Senioren-Wohnungen auf einer neu aufgesetzten Websites als Appartements vermarktet. In derselben Woche, in der die Firma die Einstellung des Pflegedienstes mitgeteilt hat, hat sie eine Stelle für einen Hotelmanager in Potsdam ausgeschrieben.

Senior:innen kündigen und den ehemaligen Wohnraum auf Airbnb anbieten – PNN-Recherchen haben gezeigt, dass MK Kliniken nicht nur in Potsdam so vorgeht. Die Landeshauptstadt verhandelt derzeit mit MK Kliniken wegen der Josephinenanlage. Mit welcher Zielsetzung die Stadtverwaltung in die Verhandlungen geht, hat sie auch auf wiederholte Nachfrage den PNN nicht mitgeteilt. MK Kliniken hat auf eine Anfrage der PNN nicht reagiert.

