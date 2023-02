Amokalarm im Oberstufenzentrum Großeinsatz mit SEK in Potsdam

Am Oberstufenzentrum Technik 1 an der früheren Garde-Ulanen-Kaserne in Potsdam wurde am Montag um 13.46 Uhr Amokalarm ausgelöst. Die Polizei ist mit bewaffneten Sondereinsatzkräften vor Ort. Die Jägerallee und die Helene-Lange-Straße sind für den Verkehr gesperrt. „Wir haben alles rausgeschickt, was wir haben“, sagte Mario Heinemann, Sprecher des Polizeipräsidiums Potsdam.

Das Gelände um die Kaserne, in der sich auch die DKB-Bank befindet, sei abgesperrt. Etwa eine Stunde nach der Alarmierung wurde das Gebäude geräumt. Schülerinnen und Schüler verließen die Schule rennend. Polizeikräfte würden die Gefahr prüfen, so Heinemann. Bisher habe sich der Verdacht auf eine bevorstehende Amoktat nicht bestätigt. Die Gefahr müsse aber ausgeschlossen werden.

Bewaffnete Polizisten suchen die Gegend ab. © Andreas Klaer

Rund um den backsteinernen Kasernenbau stehen Polizisten mit vorgehaltenen Waffen. Eine Drohne wird vorbereitet, um das Gelände mit Luftbildern abzusuchen.

Weitere Einzelheiten gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

