Autofahrer nahm ihm die Vorfahrt Radfahrer in Potsdam angefahren und verletzt

In der Potsdamer Waldstadt II ist am Montagnachmittag ein 25 Jahre alter Radfahrer von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Autofahrer in der Saarmunder Straße im Bereich einer Einfahrt zu einem Einkaufszentrum die Vorfahrt des Radlers missachtet. Das teilte die Polizei mit.

Der 25-Jährige zog sich im Zuge des Zusammenstoßes leichte Verletzungen zu. Nach einer Behandlung am Unfallort brachten Rettungskräfte den Mann für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.