Baustellen im Überblick Wo in Potsdam Stau droht

Potsdams Großbaustellen bleiben in dieser Woche unverändert bestehen. In kleineren Straßen sind aber neue Bauarbeiten geplant. In der Hebbelstraße wird ab Montag an den Leitungen gearbeitet. Bis 3. Mai ist zwischen Bertha-von-Suttner-Straße und Behlertstraße voll gesperrt. Auch in der Friedhofsgasse sind Leitungsarbeiten geplant. Ab Mittwoch ist im Kreuzungsbereich zur Heinrich-Mann-Allee gesperrt, es wird über Heinrich-Mann-Allee und Friedrich-Engels-Straße umgeleitet. Am Stern wird in der Hans-Albers-Straße zwischen Konrad-Wolff-Allee und Sternstraße die Fahrbahn erneuert. Ab Montag ist bis 13. Mai voll gesperrt.

Am Schlaatz wird im Falkenhorst ein Kran aufgestellt. Am Montag ist zwischen Habichthorst und Milanhorst gesperrt. In Babelsberg wird ebenfalls ein Kran installiert. Die Rosa-Luxemburg-Straße wird am Donnerstag zwischen Sauerbruchstraße und Johann-Strauß-Platz gesperrt. Kranarbeiten sind auch der Grund einer Sperrung in Groß Glienicke. Von Dienstag bis Donnerstag ist die Tristanstraße zwischen Parzivalstraße und Nibelungenstraße nicht befahrbar. In der Waldstadt ist der Caputher Heuweg ab Dienstag für drei Tage zwischen Saarmunder Straße und Liefels Grund gesperrt.