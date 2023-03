Bergmann-Klinikum Notfallpraxis bald länger geöffnet

Das städtische Bergmann-Klinikum und die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) ziehen eine positive Bilanz der im September eröffneten Notfall- und Bereitschaftspraxis. Allein im vierten Quartal 2022 seien 1470 Patient:innen in den Praxisräumen direkt neben der Notaufnahme versorgt worden, teilte das Klinikum mit. Die Patient*innen seien besonders zufrieden mit der „sehr geringen Wartezeit“, sagte eine Sprecherin.

Notaufnahme merklich entlastet

Die Notaufnahme sei insbesondere an den Wochenenden „merklich entlastet“ worden, erklärte Notaufnahme-Chef Michael Oppert. Eine weitere Entlastung verspreche man sich von der geplanten Erweiterung der Praxisöffnungszeiten auch wochentags bis 18 Uhr. Bislang ist die Notfallpraxis nur freitags von 14 bis 20 sowie an Wochenend- und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Die neuen Öffnungszeiten sollen voraussichtlich ab April gelten. Evangelis Tsekos, der Geschäftsführer der Bergmann-Poliklinik, erklärt die Verzögerung mit dem Fachkräftemangel. In der Praxis arbeiten Mediziner:innen der Poliklinik und KVBB-Vertragsärzte.

Es ist neben der am Alexianer St. Josefs-Krankenhaus die zweite Bereitschaftspraxis in Potsdam. Im Verhältnis zu den Öffnungszeiten seien in der Bergmann-Notfallpraxis auf Anhieb genauso viele Patient:innen versorgt worden wie am Josefs, erklärte Catrin Steiniger, die KVBB-Vorstandsvorsitzende: „Das zeigt den Bedarf an ambulanten Behandlungsangeboten, den es in der Landeshauptstadt Potsdam auch außerhalb der üblichen Praxissprechzeiten gibt.“

Das Bergmann-Klinikum und die Feuerwehr hatten in der Vergangenheit immer wieder von einem Ansturm mit medizinischen Bagatellfällen bei Notruf und Notaufnahme berichtet. Eine Folge waren extrem lange Wartezeiten in der Notaufnahme für Patient:innen mit weniger schweren Beschwerden mit entsprechendem Frustrationspotenzial für alle Beteiligten. Das sollte durch die Notfallpraxis entzerrt werden.

