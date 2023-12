Bescherung mit Fördermitteln Potsdam bekommt drei Millionen Euro für den Städtebau

Drei Millionen Euro bekommt Potsdam aus dem Bund-Länder-Programm Städtebau. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und Rainer Genilke (CDU), Brandenburgs Infrastrukturminister, übergaben am Freitag die Fördermittel. Sie sind vor allem für die weitere Sanierung des Rathauses sowie die Grün- und Freiflächengestaltung Am Schlaatz und in Drewitz vorgesehen.

Das Programm „Sozialer Zusammenhalt“ verfolge die Ziele, die Wohn- und Lebensqualität sowie die Nutzungsvielfalt in den Quartieren zu erhöhen, die Integration aller Bevölkerungsgruppen zu unterstützen und den Zusammenhalt in der Nachbarschaft zu stärken. Am Schlaatz sollen 800.000 Euro vorrangig für die Finanzierung von Vorhaben im öffentlichen Raum, Erschließungsanlagen und Freiflächen im Zusammenhang mit dem geplanten Sportforum, die Neuanlage eines Schul- und Integrationsgartens sowie für das Umzugsmanagement eingesetzt werden.

In den Stadtteilen Stern und Drewitz sollen insgesamt 800.000 Euro unter anderem in die Weiterentwicklung der Bibliothek am Stern und Freiflächen beispielsweise am Bürgerhaus Sternzeichen fließen. Für Drewitz seien beispielsweise Mittel für Gehwege an der Slatan-Dudow-Straße und für die Umfeldgestaltung am Seniorenzentrum Sternenblick bewilligt worden.

Wie berichtet, wird das Rathaus in der Friedrich-Ebert-Straße in den kommenden Jahren grundlegend saniert. Große Teile der Stadtverwaltung sind deshalb bereits in Interimsquartiere umgezogen. „Investiert wird in die Modernisierung von Dach und Fenstern, von Treppenhaus, Fluren und Büros, damit die Bürgerinnen und Bürger gerne in ihr Rathaus kommen“, sagte Geywitz.

Potsdam hat laut Genilke seit 1991 rund 359 Millionen Euro Fördermittel aus mehreren Programmen für die Stadtentwicklung erhalten. Im Rahmen der Wohnraumförderung seien seitdem weitere 843,5 Millionen Euro für mehr als 19.000 Wohnungen bewilligt worden.