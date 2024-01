„Brandenburg zeigt Haltung“ Märkische Oberbürgermeister schließen sich an

Der neue Anti-Rechts-Aufruf „Brandenburg zeigt Haltung!“ stößt auf Zuspruch. Am Donnerstag schlossen sich Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und seine drei Amtskollegen aus Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der Havel an. Das teilte das Rathaus mit. Schubert sprach von einem „wichtigen Zeichen“, auch für jene, die an der Demokratie zweifeln. Denen wolle man zeigen, „dass in einer Demokratie die besseren Ideen für ein zukunftsfähiges Land entstehen und umgesetzt werden, auch wenn das Ringen darum manchmal Zeit in Anspruch nimmt“.

Den Aufruf für Demokratie und Zusammenhalt hatte der Verein Neues Potsdamer Toleranzedikt in dieser Woche veröffentlicht – auch in Reaktion auf die Enthüllungen über rechtsgerichtete Treffen in der Villa Adlon in Neu Fahrland. Stand Donnerstagnachmittag hatten ihn mehr als 2700 Menschen unterschrieben. Zu den Erstunterzeichnern gehörten mehr als 110 Organisationen und 190 Personen, darunter das parteiübergreifende Bündnis „Potsdam bekennt Farbe“, die Potsdamer Arbeiterwohlfahrt und die Direktorin des Barberini-Museums, Ortrud Westheider.