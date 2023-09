Erhöhte Bleiwerte Schloss Charlottenhof bleibt ab sofort geschlossen

Das Schloss Charlottenhof bleibt ab dem heutigen Mittwoch bis zum Ende der Saison 2023 geschlossen. Das teilte Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) am Dienstagabend mit. Grund ist der Schutz von Beschäftigten und Besuchern vor einer möglichen Gesundheitsgefährdung. Im Rahmen einer regulären Staubmessung seien erhöhte Bleiwerte sowohl in den Ausstellungs- als auch in den Sozialräumen des Schlosses Charlottenhof im Potsdamer Park Sanssouci festgestellt worden. Als vorsorgliche Maßnahme und um die Gesundheit von Besuchenden und Beschäftigten nicht zu gefährden, habe die Stiftung deshalb entschieden, das Schloss ab sofort bis zum Saisonende am 31. Oktober zu schließen.

Räume und Kunstgut werden einer Reinigung unterzogen

„Alle Schloss- und Sozialräume sowie das Kunstgut werden einer fachgerechten Feinstaubreinigung unterzogen. Zudem soll die Ursache der Belastung in den kommenden Wochen untersucht und geklärt werden“, so die Schlösserstiftung. Nach Vorliegen und Auswertung der Ergebnisse werde man die erforderlichen Maßnahmen umsetzen. Ziel sei es, Schloss Charlottenhof zum Saisonbeginn 2024 wieder regulär zu öffnen. Das im klassizistischen Stil von Karl Friedrich Schinkel erbaute Schloss war der Sommersitz des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, ab 1840 König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen. (mak)