Freiluftkino Open-Air-Filme am Tiefen See und in Sacrow

Wenig liegt näher als in der einzigen deutschen Unesco-Stadt des Films die Sommerabende mit cineastischen Klassikern und Neuheiten unter freiem Himmel zu verschönern. Auch in diesem Jahr gibt es einige Gelegenheiten, Filme open-air zu sehen. Ein Überblick:

Schon heute Abend öffnet der Schlosspark Sacrow zu einem Open-Air-Kino-Geheimtipp: „Augenblicke“ heißt die Reihe, die vom Filmproduzent Joachim von Vietinghoff kuratiert wird. Vor dem Schloss wird auf der Leinwand unter freiem Himmel um 21 Uhr „Der Himmel über Berlin“ - ein Kultfilm über Berlin vor dem Mauerfall - gezeigt. Im Laufe des Sommers sind immer am letzten Freitag des Monats weitere deutsche und internationale Filmschätze zu sehen. So wird die Musikerbiographie „Cicero - Zwei Leben, eine Bühne“ oder die Gaunerkomödie „Bomber & Paganini“ gezeigt. Das Filmerlebnis im Welterbepark kostet 10 Euro pro Film. Infos zu den Filmen findet sich auf www.ars-sacrow.de.

Kopfhörer-Kino im Waschhaus

Selbst ein Klassiker geworden ist bereits das Open-Air-Kino im Waschhaus. Auch in diesem Jahr flimmert es ab dem 5. Juli auf großer Leinwand mit Blick auf Havel und Tiefen See. Aber auch ein Klassiker muss sich mal neu erfinden: Erstmals wird der Ton für das Open-Air-Kino in diesem Jahr über Kopfhörer zu hören sein, die an jedem Kinoabend ausgeteilt werden. So wolle man akustische Störungen für Nachbarschaft und andere Veranstaltungen in der Schiffbauergasse minimieren, heißt es. Ansonsten bleibt der Kinosommer an der Schiffbauergasse eine Kooperation mit den Filmtheaterexperten von Babelsbergs Kiezkino Thalia. Eröffnet wird der das Open-Air-Kino am kommenden Mittwoch, 5. Juli, um 22.30 Uhr - denn früher ist es nicht dunkel genug - mit der erst jüngst gestarteten Studio-Babelsberg-Koproduktion „Asteroid City“ von Regisseur Wes Anderson.

Weiterhin sind unter anderem auf der Waschhaus-Leinwand zu sehen: „Sonne und Beton“ am 14. Juli, das auf dem Bestseller des Comedians Felix Lobrecht basiert, die Gesellschaftssatire „Triangle of Sadness“ von Ruben Östlund am 27. Juli oder die Komödie „Barbie“ über die Kultpuppe, die am 24. August gezeigt wird. Karten kosten 12 Euro und sind nur im Vorverkauf online unter www.waschhaus.de oder an der Thalia-Kinokasse, Rudolf-Breitscheid-Straße 51, erhältlich. Das gesamte Programm ist auch auf den Waschhaus-Internetseiten zu finden.

13 Filme zeigt der Kinosommer von Waschhaus und Thalia

Auch Groß Glienicke hat seine Freude am Kino unterm freien Himmel gefunden. Nachdem bereits in den Vorjahren zum Open-Air-Filmabend an den Badestrand im Ort geladen wurde, soll das Kinoerlebnis am 25. August wiederholt werden. Gezeigt wird die Tragikomödie „Captain Fantastic – einmal Wildnis und zurück“ mit Viggo Mortensen in der Hauptrolle. Auch in Potsdam-West ist man seit 2016 auf den Geschmack gekommen, Filme unter freiem Himmel zu schauen. Das Stadtteilnetzwerk plant zumindest in seiner Jahresübersicht auch in diesem Sommer wieder mit Freiluftkino am Lottenhof im Juli und August. Konkrete Termine oder die Filmauswahl wurden trotz Nachfrage noch nicht genannt.

Nicht bespielt wird hingegen wohl ein liebgewordener Open-Air-Kino-Ort: die Inselbühne auf der Freundschaftsinsel. Nach einer stark verzögerten Vergabe an die Potsdamer Bürgerstiftung als Betreiber will man am 7. und 9. Juli jeweils den Ort wieder für Veranstaltungen herzurichten, hieß es im Juni. Anschließend wolle man Schulen, Chören, Vereinen, Theatergruppen oder Arbeitsgemeinschaften offen stehen. Ein zweiter Open-Air-Kino-Ort fällt in diesem Jahr weg: der Lustgarten. Zuvor hatte eine Münchener Eventagentur während des „Kultur Sommer Potsdam“ auch Open-Air-Kino angeboten.