Fridays for Future in Potsdam Demo zum globalen Klimastreik

Die Potsdamer Gruppe von Fridays for Future hat zu einer Demonstration für besseren Klimaschutz am kommenden Freitag (23.9.) aufgerufen. Die Aktion ist Teil des globalen Klimastreiks an diesem Tag. Geplant ist ein Protestzug mit Start um 14 Uhr auf dem Alten Markt vor dem Landtag. Dann wollen die Klimaaktivisten über die Lange Brücke am Hauptbahnhof vorbei die Heinrich-Mann-Allee entlang bis zum Magnus-Zeller-Platz am Schlaatz ziehen.

In Deutschland und vielen anderen Ländern finden an dem Klimastreiktag Demos und Aktionen statt. Allein in Brandenburg sind fünf Kundgebungen geplant, außer in Potsdam unter anderem in Neuruppin, Eberswalde und Frankfurt (Oder).

Waldbrände, Dürren, Trockenheit und Wasserknappheit seien schon lange keine Zukunftsszenarien mehr, heißt es im Aufruf von Fridays for Future Brandenburg. Die Klimakrise sei „bittere und vor allem ungerechte Realität“. Deshalb will sich die Initiative für eine soziale und global gerechte Klimapolitik einsetzen.

