Früherer Landtagskandidat Potsdamer Student in Irland gestorben

Es ist eine traurige Nachricht, nicht nur für die Potsdamer Grünen: Der seit einigen Tagen vermisste Robert Funke ist tot. Das berichten übereinstimmend mehrere Zeitungen aus Irland, wo der frühere Grünen-Landtagskandidat einen Master in European Studies und an der University of Limerick ablegen wollte. Der im Jahr 2000 geborene Funke galt den Berichten zufolge seit dem 5. November verschwunden, war zuletzt in einem Studentendorf gesehen worden. Laut den Berichten hatten Mitstudierende dann Suchtrupps in der Gegend organisiert - vergeblich. Am vergangenen Montag sei er leblos an der Küste der westirischen Insel Inis Oírr gefunden worden. Das ist mehr als 100 Kilometer entfernt. Weitere Hintergründe wurden nicht bekannt.

Die Präsidentin der Universität, Kerstin Mey, teilte mit: „Es ist meine sehr traurige Pflicht, Sie heute über den Tod eines geliebten Mitglieds unserer Gemeinschaft zu informieren.“

Die Grünen hatten Funke 2019 als Landtagskandidat im Potsdamer Norden aufgestellt, er sah sich als „Stimme der jungen Generation“ im Kampf für mehr Klimaschutz. Damit hatte er 16,8 Prozent der Stimmen geholt, als Drittplatzierter hinter Uwe Adler (SPD) und Saskia Ludwig (CDU). Ferner war er damals Sprecher der Grünen Jugend Brandenburg, in Potsdam unter anderem beim Verein Stadtrandelfen in Bornstedt engagiert. Sein Abitur hatte er am Humboldt-Gymnasium gemacht.

Wir trauern um unser langjähriges Mitglied Robert Funke, der im Alter von 23 Jahren viel zu früh verstarb. Der Grünen-Kreisverband Potsdam in seinem Nachruf

Auf Anfrage teilten die Potsdamer Grünen am Samstag mit, Funke sei viel zu früh verstorben. „Roberts Tod erfüllt uns mit unfassbarer Trauer und unsere Gedanken sind bei ihm, seiner Familie und seinen Freund:innen. Wir wünschen Ihnen allen viel Kraft in dieser schweren Zeit.“ Robert sei mit seinem freundlichen Wesen, seiner lebendigen Ausstrahlung, seinem Elan und Engagement ein persönlich wie politisch sehr geschätztes Mitglied im Kreisverband gewesen.

„Besonders verdient machte er sich um die Erneuerung und Wiederbelebung der Grünen Jugend in Potsdam und in Brandenburg insgesamt sowie mit seinem überzeugenden, couragierten Wahlkampf als Direktkandidat bei der Landtagswahl im Jahr 2019.“ Viele Mitglieder seien angesichts dieses Verlusts tief betroffen und traurig. „Der Welt ist ein wunderbarer Mensch verloren gegangen. Möge er noch lange nachwirken.“