Hamas-Überfall  Vortrag mit Botschafter Israels

Der wachsende Antisemitismus und die Zukunft der deutsch-israelischen Beziehungen sind Themen einer Veranstaltung an der Universität Potsdam. Am Mittwoch (29.5.) laden die Deutsch-Israelische Gesellschaft und die Professur für Militär- und Kulturgeschichte zu einem Vortrag über den Hamas-Überfall des 7. Oktobers 2023, die Reaktion Israels und über die momentane Situation im Nahen Osten ein.

Der Botschafter des Staates Israel Ron Prosor wird mit Studierenden über die Auswirkungen des Krieges für Deutschland sprechen. Auch der wachsende Antisemitismus und Anti-Israel-Proteste an Universitäten werden Thema sein. Mit dabei sind auch der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, sowie Professor Sönke Neitzel. Beginn ist um 18 Uhr auf dem Campus am Neuen Palais, Haus 9, Raum 1.14. Anmeldung per Mail unter schalom@digberlin.de.