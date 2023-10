Horrornacht Babelsberg Stuntshow mit viel Wumms und Feuer

Es knallt. Eine Art Alien auf einem Motorrad düst von links nach rechts über die Bühne, verfolgt von einer Crew Geisterjäger in einem Jeep. Es knallt wieder, eine Frau wird vom Ort des wilden Geschehens meterhoch in Richtung des Publikums geschleudert. Dann tanzen Zombie-Nonnen zu einer Techno-Version des bekannten Ballett-Stücks Schwanensee und eine clownsartige Gestalt, die Horrorfilm-Fans gut bekannt sein dürfte, hüpft auf einem Einrad hin und her. Dann knallt es wieder, diesmal inklusive Feuer. Und die Show läuft noch nicht einmal seit zehn Minuten.

Die Show „Demon Hunters“ bildet den Höhepunkt der Horrornächte im Filmpark Babelsberg. An acht Abenden im Oktober und November verwandelt sich der Filmpark in ein Gruselkabinett: Eine Crew von 150 Leuten lehrt die Besucher und Besucherinnen an diesen Tagen das Fürchten, verkleidet als Vampire, Geister und andere Ungeheuer. Auch Laiendarstellerinnen und -darsteller, die vorher gecastet worden sind, machen mit. Die Abschluss-Show „Demon Hunters“ wird von der Stuntcrew Babelsberg und den Tänzerinnen und Tänzern des Vereins Rokkaz auf die Bühne gebracht.

Die Tänzer der Rokkaz haben bei „Demon Hunters“ ebenfalls ihren großen Auftritt. © Ronny Budweth

Wer den Kontakt mit Aliens und schweinsköpfigen Zombies scheut, sollte sich vielleicht nicht in die erste Reihe setzen. Aber alles in allem ist „Demon Hunters“ kein richtiger Schocker, sondern eher ein spaßiges Action-Spektakel, das vor allem von dem Spieltrieb der Stuntcrew lebt.

Action statt Gänsehaut

Die Generalprobe am Mittwoch lief jedenfalls problemlos. „Das soll ja eigentlich Unglück bringen“, sagt Regisseur Andrej Baranow und lacht: „Aber ein bisschen ist ja schon schiefgegangen, man hat’s nur nicht gesehen. Da müssen wir uns also keine Sorgen machen.“ Baranow, der eigentlich Maskenbildner ist, hat bei der Show Regie geführt. „So eine Show funktioniert anders als ein Film“, sagt er. Horror- oder Splatterfilme würden davon leben, dass der Schrecken durch die Kameraeinstellungen als besonders nah erlebt wird. Das sei bei einer Live-Show wie „Demon Hunters“ nicht möglich, statt auf Gänsehaut und Grusel setzt er deshalb auf Spaß und Spektakel. „Den Grusel bekommen die Leute ja schon vorher, hier sollen sie einfach gut unterhalten werden“, sagt er.

Horrornächte bis Anfang November Am Freitag, 13. Oktober, sind die Horrornächte im Filmpark gestartet. Bis zum 4. November findet das Event an jedem Wochenende statt. Beginn ist freitags und samstags jeweils um 18.30 Uhr. Tickets gibt es nur noch für den 3. November.

Fans von Horrorfilmen werden bei der Show trotzdem auf ihre Kosten kommen: Ob als Gegenspieler der titelgebenden Dämonenjäger oder als Teil der verkleideten Tanzgruppe, zahlreiche bekannte Gruselgestalten geben sich in der Show die Ehre. Zum Beispiel Jigsaw, die clownsartige Figur aus der Filmreihe Saw. Auch die Titelhelden sind ganz offensichtlich den legendären Ghostbusters nachempfunden.

Zombie-Nonnen tanzen zu einer Techno-Version des bekannten Ballett-Stücks Schwanensee. © Ronny Budweth

Stuntfrau Leandra Giese spielte das Opfer der zahlreichen Monster. Als solches ließ sie sich unter anderem auf die Motorhaube eines fahrenden Autos ketten, baumelte an einem Seil gut und gern 30 Meter über dem Boden oder ließ sich einmal hoch durch die Luft in Richtung der Zuschauerränge schleudern - wo sie allerdings sicher auf einer vorbereiteten Matratze landete.

Für die 34-Jährige ist das ein ganz normaler Arbeitstag: „Gut, also bei dem Wurf gleich am Anfang der Show, da hatte ich schon etwas Schiss. Aber wenn man’s übt, ist alles okay“, sagt sie.

Zeit zum Proben hatte das Team für die Horror-Show nur drei Wochen. Am Anfang sei die Bühne auch noch nicht ganz fertig gewesen, erzählt Giese. „Wir mussten dann drüben bei den Western-Leuten proben“, sagt sie. Am Ende hat aber doch alles geklappt: „Das ist jedenfalls ein super Job und das gemeinsame Proben hat richtig Spaß gemacht“, sagt sie. Und das, obwohl sie dem Horror-Genre privat eigentlich gar nicht so viel abgewinnen kann, wie sie verrät: „Im Film ist mir Horror eigentlich zu anstrengend. Das ist immer so nervenaufreibend“, sagt die Stuntfrau.