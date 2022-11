Jugendgeschichtsmesse in Potsdam Der Geschichte vor der Haustür auf der Spur

Am Wochenende stand für Schülerinnen und Schüler in Kagel (Grünheide (Mark)) eine Klassenfahrt an. Alle sollen richtig aufgeregt gewesen sein, so notierte es der Lehrer in die Schulchronik. Doch die Klassenfahrt führte nicht in eine Jugendherberge - sondern zu einer Rede von Adolf Hitler. Lisa aus Kagel wollte sich mit der Geschichte ihrer Schule während der NS-Zeit befasse. Dafür hat sie sich durch unzählige Seiten der Chronik ihrer Schule gewühlt. „Dabei habe ich herausgefunden, dass es auch an unserer Schule Lehrer gab, die fanatische Nazis waren“, erzählt sie. In dem Projekt „Jugendguides“ hat sie diese Geschichte für andere junge Menschen aufbereitet.

Die „Jugend-Guides“ sind eines von zahlreichen Projekten, die auf der diesjährigen Jugendgeschichtsmesse in Potsdam zu sehen waren. Über 130 junge Menschen haben in Archiven gewühlt, Schulchroniken recherchiert und mit Zeitzeugen gesprochen. Am Samstag haben sie die Ergebnisse ihrer Arbeit im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte vorgestellt. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz und die Brandenburgische Wissenschaftsministerin Manja Schüle (beide SPD) haben sich das nicht entgehen lassen.

Ein unsichtbarer Teil der Geschichte Brandenburgs

Am Stand der SPD-Jugendorganisation Falken unterhielt sich Scholz - umringt von einer Menschentraube und Sicherheitsmännern - mit den Jugendlichen. Darüber freut die junge Falkin Clara natürlich. „Aber eigentlich wäre es wichtiger, lokale Politiker hier zu haben“, sagt sie. Die Falken haben eine Karte erarbeitet, auf der Todesopfer rechter Gewalt in Brandenburg seit der Wiedervereinigung verzeichnet sind. Mindestens 23 Menschen sind seit 1990 getötet worden. „Das ist leider ein Teil unserer Geschichte, aber einer, der meist unsichtbar bleibt“, sagt Clara. Das habe man mit dieser Karte ändern wollen.

Im Projekt „Zeitensprünge“ sind Kinder und Jugendliche der Geschichte ihrer Heimatorte auf der Spur. © Foto: pnn/Andreas Klaer

Andere Gruppen haben sich mit der DDR-Zeit befasst. Judith Märksch leitet das Projektbüro „Jugend erinnert“, dass sich mit der SED-Diktatur auseinandersetzt. „Die Jugendlichen haben ja keinen eigenen Bezug mehr zu dieser Zeit, sie kennen das höchstens über Eltern“, sagt sie. Die Parole „Wir sind das Volk“, die heutzutage vor allen Dingen auf rechtsextremen Demonstrationen skandiert wird, stamme eigentlich aus der Wendezeit und habe da eine ganz andere Bedeutung gehabt. „Deshalb ist die Auseinandersetzung mit dieser Zeit auch heute noch wichtig, damit Jugendliche sich in solchen Debatten verorten können.“

Außerschulisches Bildungsprojekt für ganz Brandenburg Die Jugendgeschichtsmesse ist ein gemeinsames Projekt des Landesjugendrings Brandenburg und der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte. Zusammen mit Kooperationspartnern wie lokalen Vereinen sind in ganz Brandenburg Projekte für und von Jugendlichen entwickelt worden, die sich mit der Geschichte der vergangenen 100 Jahre beschäftigen. Mit dabei waren unter Anderem die Projekte Zeitensprünge, Jugendguides und Unterm Radar. Für Zeitensprünge erforschen Jugendliche eigeninitiativ die Zeitgeschichte vor Ort, es geht zum Beispiel um Mundarten aber auch vergangene Jugendkulturen. Die Jugendguides setzen sich mit NS-Geschichte auseinander. Unterm Radar befasst sich mit der Geschichte der DDR. Die Projekte finden alle außerhalb der Schule statt. Der Landesjugendring und die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte arbeiten hierfür mit anderen Kooperationspartnern wie lokalen Vereinen zusammen.

Mode aus DDR-Zeiten

Doch ging es nicht nur um die großen Wendepunkte der Geschichte, sondern auch um ganz normalen Alltag in der Vergangenheit. Die 22-jährige Janine hat sich mit DDR-Mode beschäftigt. „Vieles haben die Leute damals selber gemacht“, erzählt sie mit spürbarer Begeisterung. „Es gab sogar in Zeitungen Schnittmuster für Kleider. Die haben die Leute ausgeschnitten und dann selber geschneidert, können Sie sich das vorstellen?“

Was bedeutet Bogjama?

Die Projekte gingen meist der Geschichte direkt vor der heimatlichen Haustür nach: Lia, Mona und Leonie haben Straßennamen in ihrer Heimatstadt Lauchhammer untersucht. Und zwar besonders solche, auf deren Namensherkunft sie sich beim besten Willen keinen Reim machen konnten: Schettelweg zum Beispiel. Oder: Bogjama. Das bedeutet „Gottesacker“ auf Wendisch, einer sorbischen Sprache, haben die drei herausgefunden. „Was Schettelweg heißt, wissen wir immer noch nicht“, sagt die 14-jährige Mona.

Die Fotografin Simone Ahrend hat mit Jugendlichen in der Prignitz zum Alltagsleben an der innerdeutschen Grenze recherchiert. „Ich bin da aufgewachsen. Als ich selbst jugendlich war, haben Soldaten meinen Alltag geprägt“, erzählt sie. Sie findet: „Wer nicht zurück blickt, wird auch nicht nach vorne blicken.“

Zwischen Angst und Hoffnung

Lisa aus Kagel, die in der Chronik ihrer alten Schule zur NS-Zeit recherchiert hat, sieht das genau so. Ihre Freundin Marie pflichtet ihr bei: „Es ist wichtig, sich mit dieser Zeit zu befassen, auch wenn es unangenehm ist“, sagt sie. Sie ist Biographien von NS-Opfern aus ihrer Region nachgegangen. Das war der Hauptteil ihrer Recherche. Das Herzstück ihrer Arbeit ist aber eine Infotafel, auf der sie rechtsextreme Straftaten aus ihrer Heimat Märkisch-Oderland aufgelistet hat. Bloß: diese Taten sind kein halbes Jahrhundert her, sondern aus den letzten Jahren.

Zu lesen, welche Angst verfolgte Menschen damals hatten, dass sei das eine. „Aber es ist krass, dass manche diese Angst auch heute noch spüren“, sagt Marie. „Manchmal wird mir einfach nur noch schlecht.“ Deshalb sei es ihr wichtig gewesen, bei den „Jugendguides“ mitzuarbeiten: „So können wir unser Wissen weitergeben und Verantwortung übernehmen“, sagt sie. „Das gibt mir Hoffnung.“

