„Klangvolle Brücken“ Werbestar Friedrich Liechtenstein moderiert Konzert in der Potsdamer Erlöserkirche

Durch eine Edeka-Werbekampagne erlangte Friedrich Liechtenstein vor rund zehn Jahren bundesweite Bekanntheit. Am Dienstag moderiert der Musiker und Schauspieler mit der markanten Stimme in der Potsdamer Erlöserkirche das Adventskonzert „Klangvolle Brücken“ um 19 Uhr in der Nansenstraße 5. Der Eintritt ist frei.

Veranstaltet wird das Konzert vom Bündnis Tolerantes Brandenburg, dem Bündnis für Brandenburg und den Brandenburgischen Sommerkonzerten. Durch die Veranstaltung soll ein Zeichen für Toleranz und gegen Menschenfeindlichkeit gesetzt werden. Künstlergruppen aus Berlin, Brandenburg und Sachsen sowie lokale Kirchenchöre und Gäste verschiedener Nationen sorgen für die musikalische Unterhaltung. Moderator Liechtenstein liest Briefe von Einwanderern nach Brandenburg und von Auswanderern aus Brandenburg nach Amerika vor. Vor der Erlöserkirche können die Gäste über einen internationalen Weihnachtsmarkt schlendern.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich unter anderem auf das Ensemble amarcord freuen, das nach Angaben der Veranstalter mehrstimmig Weihnachtslieder singt – allein, mit dem Kinderchor der Kirche und mit den Gästen. Zudem tritt ein Streichquartett der Kammerakademie Potsdam (KAP) unter anderem mit Sängerin Cassandra Emilienne von der Neuen Bühne Senftenberg auf. Angekündigt wurden auch ein Jazz-Trio und der größte Brandenburger Weihnachtschor, zusammengesetzt aus dem Kirchen- und Gospelchor sowie den Gästen des Konzerts.