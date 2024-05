Kommunalwahl in Potsdam Alle Parteien von Wahlplakate-Vandalismus betroffen

Überschmierte Slogans, mit Farbbeuteln beworfene oder gleich ganz heruntergerissene Plakate: Ist der Kommunal- und Europawahlkampf in Potsdam destruktiver als in früheren Jahren? Statistisch belegbar ist das laut Polizei zumindest derzeit nicht. Die entsprechenden Vorfälle werden zentral beim Landeskriminalamt gesammelt und erst später zusammengefasst, sagte Stefanie Wagner-Leppin von der Polizeidirektion West den PNN.

Bundesweit machten in den vergangenen Wochen immer wieder Angriffe auf Politiker Schlagzeilen. In Brandenburg war zuletzt die Grüne-Bundestagsvizepräsidentin Kathrin Göring-Eckardt am Rande einer Diskussionsveranstaltung im ostbrandenburgischen Lunow-Stolzenhagen bedrängt worden. Tätliche Angriffe in Potsdam sind bislang laut Polizei nicht bekannt. Bei den Wahlplakaten sieht das aber anders aus, wie eine PNN-Umfrage unter den Parteien ergab.

Die CDU verzeichnet bisher geschätzt 150 beschmierte, beschädigte oder zerstörte Plakate, wie Clemens Viehrig erklärte. Ein Schwerpunkt sei dabei in den Wahlkreisen 4, 5 und 6 auszumachen – also im Süden und in den Plattenbaukiezen. Allein in der Heinrich-Mann-Allee hätten Plakate an 27 Standorten gewechselt werden müssen. Jeder Vorfall werde angezeigt, die betroffenen Plakate ersetzt, so Viehrig. Im Vergleich zur Kommunalwahl 2019 sei die CDU bislang aber „nicht so stark betroffen“.

Bei den Grünen gab es bislang rund 60 beschmierte oder zerstörte Poster, sagte die Kreisvorsitzende Katharina Erbeldinger. Noch lasse sich nicht sagen, ob dies mehr als in vorigen Wahlkämpfen ist. Man werde die Vandalismus-Fälle „nach der Kommunalwahl gesammelt zur Anzeige bringen“.

Die SPD sieht Potsdam noch in einer vergleichsweise guten Situation. Von Plakate-Vandalismus seien hier vor allem die Europawahlkandidierenden betroffen. © Andreas Klaer

Die FDP geht von bislang geschätzt zwei Dutzend beschmierten oder zerstörten Plakaten aus, wie Kreisvorstandsmitglied Björn Teuteberg erklärte. Vorsätzliche Beschädigungen würden zur Anzeige gebracht. Die Plakate würden zeitnah ersetzt, „sobald im Wahlkampf Spendeneingänge verzeichnet werden“.

Potsdam steht im Vergleich mit anderen Regionen noch gut da

Die linksalternative Wählergruppe Die Andere geht im Vergleich zur Wahl 2019 von „etwas mehr“ beschädigten Plakaten aus, wie Lutz Boede erklärte. Bislang habe man auf Anzeigen verzichtet. „Die Polizei ermittelt allerdings von Amts wegen nach der Zerstörung eines unserer Großplakate auf der Humboldtbrücke.“ In den sozialen Medien machte der Fall des überschmierten Großplakates mit einem regenbogenfarbenen Friedrich II. und dem Slogan „Make love not Preußen“ die Runde.

Bei der SPD sind eher die Plakate zur Europawahl betroffen, wie Sören Drobniewski vom Kreisverband den PNN sagte: „Vorrangiges Ziel sind der Kanzler und Frau Barley.“ Im Vergleich mit anderen Landkreisen sei Potsdam aber „eine Ausnahme“: Vandalismus sei anderswo im Land viel gravierender. Plakate würden „beschmiert, zerhackt, beschossen“.

In der Fahlander Gartenstraße wurden am Wochenende dutzende Plakate verschiedener Parteien abgerissen oder zerknickt. Nur die AfD wurde verschont. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Auch die europafreundliche Partei Volt konstatiert für Potsdam eine relativ gute Lage. Rund zehn Prozent der Plakate seien beschädigt oder gestohlen, erklärte Benjamin Körner: „Im Rest Brandenburgs sieht es leider deutlich schwerer aus.“ Als Beispiel nennt er Verluste von knapp 50 Prozent in Blankenfelde-Mahlow. In Oranienburg dominiere die AfD: „Andere Parteien werden runtergeschoben oder abgerissen.“

Ähnliches ist am Wochenende auch in Fahrland passiert. Dort sind Plakate mehrerer Parteien zerknickt oder abgerissen worden. Die AfD wurde verschont.

Die AfD verzeichnet bisher rund 100 beschmierte oder zerstörte Plakate in Potsdam. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Aber auch die Rechtspopulisten sind Ziel von Vandalismus: Die AfD hat bislang 27 Anzeigen aufgegeben, es geht um rund 100 Plakate, sagte Stadtfraktionschef Chaled-Uwe Said. Man stelle sich auf eine Verlustquote von 30 Prozent ein. Für die Anfangsphase konstatiere man höhere Verluste als in früheren Wahlkämpfen.

Die Spaßpartei Die Partei hat nach Aussagen von Kreisverbandsmitglied Fedor Nocke zwar erst fünf Plakate gehängt, von denen aber bereits eines am Bahnhof Sanssouci zerstört und abgerissen wurde. Man hänge die Plakate erst kurz vor der Wahl, kündigte er an. Beim ersten Wahlkampfstand sei den Kandidierenden „beleidigt, bepöbelt und blöd angemacht“ worden, so Nocke.