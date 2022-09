M100-Medienpreis für ukrainisches Volk Wladimir Klitschko nimmt Auszeichnung in Potsdam entgegen

Es ist ein Zeichen der Solidarität gegen die russische Aggression: Der Potsdamer M100-Medienpreis ist am Donnerstagabend symbolisch an das ukrainische Volk verliehen worden. Entgegen nahm ihn – bei dem hochkarätig besetzten Empfang in der Orangerie von Sanssouci – der frühere Boxchampion Wladimir Klitschko, einer der Gesichter des Widerstands in dem angegriffenen Land. Er sagte vor Ort: „Wir müssen gemeinsam gegen diesen Krieg zusammenstehen, gegen den Völkermord.“ Die Medien gehörten zu den schärfsten Waffen in dieser Zeit, so Klitschko, der im Zusammenhang mit russischer Propaganda auch von Gehirnwäsche sprach.

Die Preisverleihung stand im Zeichen der dramatischen Lage in der Ukraine, in der Kiew zuletzt militärische Erfolge melden konnte – und der Druck auf die Bundesregierung zuletzt wuchs, Panzer zu liefern. Insofern wurde die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Spannung erwartet - und bereits am Nachmittag wurde bekannt, dass Deutschland nun unter anderem noch 50 gepanzerte Dingo-Transportfahrzeuge liefern wolle, dazu zwei weitere Mehrfachraketenwerfer.

Wladimir Klitschko (l.) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim M100-Medienaward in Potsdam. © Sebastian Gabsch

Das betonte auch Scholz: „Putin darf seine imperialistischen Ziele nicht erreichen.“ Die Ukraine werde bestehen bleiben, zeigte er sich sicher: „Slava Ukraina“. Grenzen müssten unverrückbar bleiben, nur das sichere Frieden, weltweit. „Wir werden weiter verlässlich helfen.“ Auch beim Wiederaufbau wolle man sich engagieren. Scholz nannte eine Summe von mehr als 750 Milliarden Euro, die dafür über viele Jahre nötig seien.

Die amerikanische Botschafterin Amy Gutmann hielt die Laudatio

Als Laudatorin trat unter anderem die neue amerikanische Botschafterin Amy Gutmann auf. Sie erinnerte an tausende Schulen, die während des Kriegs schon in der Ukraine zerstört worden seien und bedankte sich bei Ländern wie Polen oder Deutschland, wo nun aus dem Kriegsgebiet geflohene Kinder unterrichtet würden. Unter anderem lobte sie auch ausdrücklich, dass Deutschland nun mehr für sein Militär ausgeben wolle.

In einem längerem Grußwort rief wiederum Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) dazu auf, angesichts der Energiekrise und der stetig steigenden Preise nicht mit Unverständnis auf artikulierte Sorgen zu reagieren. Es sei insofern auch falsch und gefährlich, „Verzicht und Einschränkung als Beitrag für die Freiheit und zur Beendigung des Krieges zu postulieren“. Vielmehr müsse man entstehende Not beherzt mildern, das sei auch ein Beitrag für den Kampf der Ukraine.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD, r.) begrüßt Wladimir Klitschko in Sanssouci. © Sebastian Gabsch

Und: „Je fairer wir im Diskurs miteinander umgehen, umso mehr geben wir Russland eine deutliche Antwort, dass wir uns gegen den Wirtschaftskrieg, der die Bürgerinnen und Bürger verunsichern soll, genauso entschlossen und geschlossen wehren, wie wir das ukrainische Volk in seinem Kampf für die Freiheit unterstützen“, so Schubert, der auch dem M100-Beirat vorsitzt. In dem Krieg entscheide sich „die europäische Ordnung als Grundvoraussetzung unser aller freiheitlich-demokratischer Lebensweise“.

Vielfach ging es bei dem unter anderem von der Stadt Potsdam mit 120 000 Euro gefördertem M100-Medientreffen um die Ukraine. Schon am Morgen stellten 25 Nachwuchsjournalisten die Ergebnisse eines fünftägigen Workshops zum Thema Fake News vor, die gerade von russischer Seite nahezu maschinell und mit Hilfe der sozialen Netzwerke verbreitet würden – mit dem Ziel der Destabilisierung von Gesellschaften, um die Solidarität mit der Ukraine zu unterminieren.

Olga Rudenko, Chefredakteurin der Kyiv Independent, einer der wichtigsten Zeitungen in dem angegriffenen Land, sprach in ihrer Eröffnungsrede auch von russischen Fake News, dass von Russland keine Kriegsverbrechen begangen würden. „Doch unsere Journalisten waren bei den Angehörigen der Opfer – es ist so passiert.“ Im kommenden Winter werde man an vielen Stellen den Preis für Freiheit und künftigen Frieden zahlen – in Deutschland finanziell, in der Ukraine mit Leben. „Wenn wir zusammenstehen, wird der Preis kleiner.“ Und: „Ukraine will win.“

Doch auch Osteuropa an sich stand im Fokus: In einem Gespräch mit dem früheren Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, bekräftigte die Präsidentin des Kosovo, Vjosa Osmani-Sadriu, ihr Land wolle in die EU und die Nato. Auch hier verweigere der Nachbar und Verbündeter von Russland, Serbien, die Anerkennung der Staatlichkeit und habe sich bis jetzt auch nicht für frühere Aggressionen entschuldigt. Sie verlangte auch Klarheit gegen Diktaturen: „Appeasement macht Autokraten stark.“

Der „M100“-Preis war 2005 erstmals verliehen worden, das Format war Teil der damals gescheiterten Bewerbung Potsdams als Kulturhauptstadt Europas. Die Idee ist es, sich über die Rolle der Medien im Kampf für Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit auszutauschen – und zwar mit möglichst wortgewaltigen Journalisten. In den Krisen der vergangenen Jahre hatte man sich dabei zunehmend auf osteuropäische Themen konzentriert – und schon 2014 einen Preis an wiederum Vitali Klitschko vergeben, als wichtigem Vertreter nach der Maidan-Revolution. Schon dieser habe damals vor weiterer russischer Aggression gewarnt, sagte sein Bruder Wladimir am Donnerstag: „Wenn die Ukraine fällt, fallt ihr irgendwann auch.“

2015 war Natalja Sindejewa ausgezeichnet worden, die Gründerin des unabhängigen russischen Fernsehsenders „Doshd“-TV, der nach Kriegsbeginn in Russland verboten wurde und nun von Lettland aus sendet. Im vergangenen Jahr war schließlich auch den inhaftierten Führer der russischen Opposition Alexei Nawalny in Abwesenheit ausgezeichnet worden – als „ein deutliches Zeichen für die Bedeutung der Verteidigung europäischer Werte“, wie es damals schon hieß - noch nicht in Kriegszeiten.

Zur Startseite