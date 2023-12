Maskenpflicht für Besucher Potsdams Klinikum verschärft Corona-Regeln

Seit Samstag gilt am Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ für Besuchende, ambulante Patienten sowie für interne und externe Dienstleister wieder die Maskenpflicht. Das hat das Krankenhaus auf seiner Internetseite bekannt gegeben. Für Stationen mit einem aktiven Ausbruchsgeschehen gelte ein Besuchsverbot. Besuche von isolationspflichtigen Patientinnen, sowie die Begleitung von Patientinnen in der Notaufnahme, seien auch weiterhin nur in besonderen Situationen und Lebenslagen nach Absprache möglich, so das städtische Krankenhaus.

Noch strenger sind die Regeln für die besonders sensiblen Klinken für Krebskranke, Palliativmedizin und Hämatologie. Gerade hier bestehe bei Patienten eine geschwächte Immunlage, sodass ein erhöhtes Risiko für schwere Corona-Infektionen gegeben sei. Patienten, Besucher und Begleitpersonen müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, das Bergmann-Klinikum empfiehlt ausdrücklich eine FFP2-Maske.

Besuche sind begrenzt auf einen Gast pro Tag je Patient für maximal eine Stunde. „Ausnahmen hiervon bedürfen weiterhin einer oberärztlichen Genehmigung“, so das Klinikum. Die Palliativstation ist von den Besucherregelungen nicht betroffen. Im vergangenen April hatte das Klinikum, das am Beginn der Corona-Pandemie 2020 mit einem schweren Corona-Ausbruch zu kämpfen hatte, die lange geltende Maskenpflicht angesichts niedriger Infektionszahlen aufgehoben.

Laut dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) gibt es aktuell in Brandenburg 37 Corona-Erkrankte, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Damit belegen Corona-Patienten knapp neun Prozent der Intensivbetten, was dem bundesweiten Durchschnitt entspricht. Zuletzt war die Zahl der Corona-Fälle in Deutschland wieder gestiegen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet hatte. Valide Corona-Zahlen für Potsdam gibt es wegen fehlender Test- und Meldepflichten nicht mehr.