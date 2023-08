Mediatrike-Festival Alles rund ums (Lasten)Rad

Am Sonntag (27.8.) findet das Mediatrike-Festival auf dem Gelände des Projekthauses Babelsberg statt. Mit dabei sind unter anderem die Lastenrad-Initiative fLotte Potsdam und das Riksha-Radio. Die offenen Werkstätten des Projekthauses stehen bereit, um Lastenräder selbst zu bauen oder zu reparieren. In der Kinder- und Familienzone sorgt der Jugendzirkus Montelino für Bewegung und Aktion, die Fachhochschule Potsdam bietet ein selbstentwickeltes Klima-Spiel an. Das Karawanserei-Theater wird ein Stück über Olympe de Gouge zeigen, der ersten Frauenrechtlerin der Französischen Revolution.

Auf der Bühne im Garten spielt um 15 Uhr das Singer-Songwriter-Duo Hand in Hand, um 18.30 Uhr folgt die Potsdamer Soul-Band von Christine Leman. Neben vielen kreativen Aktionen wird es auch politisch: Die Veranstaltung startet um 13 Uhr mit einer Kundgebung von Nowawes Ini, dem Jugendforum Nachhaltigkeit, Fridays For Future, Extinction Rebellion, dem Netzwerk Stadt für Alle und Potsdam autofrei.

Ab 10 Uhr führt eine Sternfahrt aus Berlin und Brandenburg zum Projekthaus. In Potsdam gibt es zudem eine „Kidical Mass“, also eine „Critical Mass“ für Familien, bei der in großem Verbund auf der Straße gefahren wird.