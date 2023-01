Mit Auto in Schaufenster gefahren Diebe überfallen Juweliere im Potsdamer Stern-Center

Unbekannte Diebe haben die Silvesternacht für einen Raubzug im Potsdamer Stern-Center genutzt. Wenige Minuten nach dem Jahreswechsel sei bei der Potsdamer Polizei am Sonntag ein Alarm aus dem Einkaufszentrum eingegangen, teilte die Polizeidirektion West am Montag mit.

Den Tathergang schilderte ein Polizeisprecher am Montagmittag auf PNN-Anfrage so: „Die Täter machten sich offenbar gezielt den Jahreswechsel zunutze, als sie zunächst eine Glastür öffneten und in weiterer Folge mit einem Pkw gezielt in die Schaufenster von zwei Juweliergeschäfte einfuhren.“ Das Auto war laut Polizei vor einigen Tagen in Berlin als gestohlen gemeldet worden, die Täter ließen es vor Ort zurück.

Mit einem gestohlenen Auto fuhren die Diebe in die Schaufenster von zwei Juwelieren. © privat

Polizei war schnell am Einsatzort

Trotz des Silvester-Trubels auf den Potsdamer Straßen sei es der Polizei gelungen, nur wenige Minuten nach der Alarmierung vor Ort zu sein. Doch die Fahndungsmaßnahmen, auch mit Hilfe eines Hubschraubers, verliefen ohne Erfolg, teilte ein Sprecher mit. „Die Polizei sicherte umfangreich Spuren an den Einbruchsorten und dem Fahrzeug.“ Am Montag war vor Ort ein Eingang des Centers an der „TK Maxx“-Filiale mit Flatterband teilweise abgesperrt. Die betroffenen Geschäfte blieben zunächst geschlossen.

Mehr Details wurden zunächst nicht bekannt. „Ein Überblick zum mutmaßlich hohen Schaden und den gestohlenen Gegenständen liegt bisher nicht vor“, so die Polizei. Es sei den Tätern aber gelungen, Schmuck zu entwenden, hieß es. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Erst am vergangenen Donnerstag hatten vier Männer Smartphones im Wert von rund 4900 Euro aus einem Telekom-Shop im Stern-Center gestohlen. Die Polizei vermutet, dass es sich um eine Diebesbande handelt, die seit mehreren Tagen in der Stadt aktiv ist.

