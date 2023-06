Mit Ministerin Faeser Infotag zum Bevölkerungsschutz

Am Samstag kommender Woche, dem 24. Juni, laden der Bund und das Land Brandenburg in Potsdam zum deutschlandweit ersten „Tag des Bevölkerungsschutzes“ ein. Rund um den Alten Markt, den Lustgarten und die Lange Brücke zeigen brandenburgische Hilfsorganisationen wie der Arbeiter-Samariter-Bund, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft oder das Deutsche Rote Kreuz von 10 bis 18 Uhr, was man für Notfallsituationen und zur Ersten Hilfe wissen sollte.

Tag des Bevölkerungsschutzes Am 24. Juni wird in Potsdam der bundesweit erste Tag des Bevölkerungsschutzes begangen. Auf rund 19.000 Quadratmetern Fläche auf dem Alten Markt, an der Langen Brücke und im Lustgarten zeigen mehr als 40 Akteure aus dem Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz von 10 bis 18 Uhr, was sie können und geben Hinweise für die private Notfallvorsorge. Außerdem gibt es ein Bühnenprogramm mit Musik sowie Mitmachaktionen und Angebote für Kinder. Das komplette Programm finden Sie auf www.tdbs23.de.

Es geht unter anderem um die Vorbereitung für Unwetter oder Stromausfälle. Besucherinnen und Besucher können spezielle Einsätze wie eine Wasserrettung, eine Höhenrettung oder die Arbeit mit Rettungshunden beobachten.

Zur Eröffnung ab 10 Uhr werden Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) erwartet. 14.50 Uhr spricht Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Außerdem gibt es Musik der Marching Band der Bundespolizei und um 16 Uhr der Sängerin Sophia sowie Mitmachaktionen für Kinder.