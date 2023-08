Nach Kritik von Tierschützern Hauptbahnhof Potsdam bekommt Taubenschlag

Am Potsdamer Hauptbahnhof soll ein betreuter Taubenschlag entstehen. „Eine Fläche wurde festgelegt“, sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage der PNN. „Da diese im Eigentum der Deutschen Bahn ist, muss die Fläche nun intern angemietet werden, um sie nutzen und bebauen zu können.“ Ziel sei es, die Vögel von den Bahnsteigen zu entfernen.

Der Taubenschlag soll auf der südlichen Seite des Bahnhofs auf einer kleinen Brachfläche zwischen den Gleisen und der Halle entstehen, in der sich unter anderem das Spielcasino Jokers befindet. Der Schlag wird neben einer Wall-Werbetafel auf dem Boden stehen.

Noch müssen aber einige Fragen geklärt werden: „Es wird gerade die Konzeption erarbeitet und die Rahmenbedingungen werden bestimmt“, so der Bahn-Sprecher. „Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Aussage zu Kosten und Umsetzungstermin getroffen werden.“

Wichtig sei vor allem, wer die regelmäßige Reinigung und Fütterung durchführe: „Dazu ist die DB im Kontakt mit dem Taubenbeauftragten der Stadt Potsdam, der dabei unterstützen wird“, sagt der Sprecher.

Damit hat ein Umdenken bei der Bahn stattgefunden: Noch im April hatte das Unternehmen am Hauptbahnhof die Unterseite der Dächer am Gleis 3 und 4 mit einem Netz vergittert, um die dort brütenden Tauben zu vergrämen. Die Folge waren zum Teil verendete Tiere in den Netzen sowie verhungerte Küken. Mitglieder der Tierrettung Potsdam hatten daraufhin Kritik an den Maßnahmen geäußert und diese als Tierquälerei bezeichnet.

Seit Jahren empfehlen die Tierschützerinnen und Tierschützer stattdessen betreute Taubenschläge: Dort können die Tiere brüten, ohne Bahnsteige zu beschmutzen. Die Eier werden durch Attrappen ausgetauscht, um die Population niedrig zu halten.