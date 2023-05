Nachholsitzung der Potsdamer Stadtverordneten Flüchtlingsdorf am Jungfernsee soll beschlossen werden

Wegen langwieriger Debatten zum Innenstadtverkehrskonzept und zum Staudenhof-Abriss bei ihrer Sitzung am vergangenen Mittwoch konnten die Stadtverordneten längst nicht alle Tagesordnungspunkte abarbeiten. Daher ist am heutigen Montag eine Nachholsitzung fällig. Unter anderem geht es um die Finanzierung des geplanten Flüchtlingsdorfs am Jungfernsee - und um die Frage, ob der Neubau anstelle des Staudenhofs eine Tiefgarage erhalten soll oder nicht. Die Versammlung findet ab 17 Uhr im Rathaus statt - im sanierungsbedürftigen Plenarsaal, der eigentlich kaum noch für solche großen Sitzungen verwendet wird. Einen Livestream finden Sie hier.