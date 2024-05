„Nachtwölfe“ auf Propaganda-Tour Russische Rocker fahren von Potsdam nach Berlin

Etwa 30 Mitglieder der russisch-nationalistischen Rockergruppe „Nachtwölfe“ haben am Mittwoch Potsdam besucht und sind anschließend nach Berlin gefahren. Dabei handelte es sich nach Polizeiangaben hauptsächlich um Mitglieder von deutschen Ablegern der Gruppe. Der Stopp am Bassinplatz war Teil ihrer jährlichen Tour zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und zur Befreiung vom Nationalsozialismus vor 79 Jahren. Am Mittwochmorgen hatten sie bereits einen Sowjetischen Ehrenfriedhof in Oranienburg und die Gedenkstätte Sachsenhausen besucht. Die Nacht zum Mittwoch hatten die Rocker laut Polizei in Hennigsdorf verbracht.

Am Dienstag besuchte die Gruppe die Gedenkstätte Seelower Höhen (Landkreis Märkisch-Oderland). Die Biker legten Blumen ab, machten Gruppenbilder und tranken Kaffee. Die Polizei begleitete mit mehreren Fahrzeugen den Tross.

Am 8. Mai 1945 kapitulierte Deutschland und der Zweite Weltkrieg endete in Europa. In Russland wird der Gedenktag am 9. Mai gefeiert. Üblicherweise legen auch Vertreter der russischen Botschaft in Berlin am 9. Mai Kränze an Gedenkorten nieder.

Bereits am Mittwoch hatten unter anderen Elena Kolbasnikova und das Umfeld der pro-russischen Partei „Aufbruch Frieden-Souveränität-Gerechtigkeit“ vor dem sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten Blumen niedergelegt. Kolbasnikova, die als einer der Köpfe der pro-russischen Proteste in Deutschland gilt, arbeitet in diesem Zusammenhang auch mit rechtsextremen Politikern zusammen.

Die „Nachtwölfe“ besuchen seit Jahren verschiedene Gedenkorte anlässlich dieses Tages. Auch in diesem Jahr stehen noch andere Orte auf dem Programm. In den vergangenen Jahren waren sie über die Slowakei, Österreich, Tschechien, Sachsen und Brandenburg nach Berlin gefahren.

Bei ihrem Besuch verhielten sich die Biker bislang unauffällig, erklärte ein Sprecher der Polizei. Die Gruppe werde permanent bei ihren Touren in Brandenburg von der Polizei begleitet. Die russisch-nationalistische, antiwestliche Rockergruppe „Nachtwölfe“ gilt als Unterstützerin des russischen Präsidenten Wladimir Putin und der prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Als Emblem tragen sie einen zähnefletschenden Wolfskopf mit Feuerschweif auf den Lederkutten. (Tsp, dpa)