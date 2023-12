Neonazis bei Motor Babelsberg Potsdamer Verein wirft Boxtrainer raus

Nachdem bekannt wurde, dass Neonazis in Räumen von SV Motor Babelsberg trainiert haben, hat der Verein Konsequenzen gezogen: Ein Boxtrainer wurde entlassen und für Anfang 2024 ist ein Seminar mit der Beratungsstelle Demos geplant. „Ich glaube, man hätte etwas erkennen können. Und wir wollen unsere Mitarbeiter nun sensibilisieren“, sagt der Vereinsvorsitzende Daniel Keller, der auch Chef der Brandenburger SPD-Landtagsfraktion ist.

Neonazis haben offenbar seit 2022 in den Räumlichkeiten des Vereins am Konsumhof in Babelsberg trainiert. Das geht aus einem Bericht über die rechtsextreme Kampfsportszene hervor, den die Recherchegruppe Exif am Mittwoch veröffentlicht hat. Vereinspräsident Keller hat auf einem Foto aus dem Bericht die Vereinsräume wieder erkannt. Der zuständige Trainer hat in einer ersten Stellungnahme eingeräumt, dass die Neonazis als Gäste dort gewesen seien. Laut dem Bericht von Exif sollen die rechtsextremen Besucher der Hooligan-Szene des Berliner Fußballvereins BFC Dynamo nahestehen. Einer der rechten Boxer ist nach PNN-Informationen Anhänger der neonazistischen Kleinstpartei Der Dritte Weg.

Das Bekanntwerden des Treibens hat den Verein kalt erwischt – nichtsdestotrotz wurde umgehend gehandelt: Dem Trainer wurden umgehend die Schlüssel entzogen, die Stadt Potsdam, die Eigentümerin der Sporthalle, wurde informiert, man hat Rat beim Landesamt für Verfassungsschutz gesucht. Am Freitag (23. Dezember), also zwei Tage nach Bekanntwerden der Vorwürfe, hat der Verein den Boxtrainer entlassen. „Wir akzeptieren nicht, dass unbekannte Personen, die nicht Mitglied im Verein sind und nicht die Werte des SV Motor Babelsberg mittragen, in unseren Sporträumlichkeiten trainieren“, teilte der Verein am .

Der Trainer sei laut Keller anderthalb Jahre für eine Erwachsenen-Boxgruppe verantwortlich gewesen. In dieser Zeit seien keine Auffälligkeiten berichtet worden. Wenn Trainer eingestellt werden, werde das erweiterte Führungszeugnis grundsätzlich überprüft, so Keller. Die Tätigkeit habe der Mann ehrenamtlich ausgeübt, weitere Verantwortung im Verein habe er nicht getragen.

Seit Jahren warnt der Verfassungsschutz in Brandenburg davor, dass Neonazis Sportvereine unterwandern. Kampfsport ist für die Szene ein wichtiges Betätigungsfeld. „Die Ausübung von Kampfsport entspricht der Überzeugung, sich für den angestrebten Zusammenbruch der staatlichen Ordnung zu wappnen“, heißt es im Verfassungsschutzbericht 2022. Beim SV Motor Babelsberg gibt es hierfür nun keine Gelegenheit mehr.