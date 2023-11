Neue Kita in Potsdam eröffnet später Für „Bullerbü“ in Bornstedt wird noch Personal gesucht

Die städtische Kita „Bullerbü“ in der Georg-Hermann-Allee im Bornstedter Feld soll am 2. Januar eröffnet werden. Eigentlich war die Eröffnung für vergangenen Oktober geplant. Die Baufertigung habe sich verzögert, heißt es in einer Antwort der Verwaltung auf eine Kleine Anfrage des Stadtverordneten Sascha Krämer (Sozial.Die Linke).

Außerdem werden längere Lieferfristen für Ausstattungsgegenstände sowie „weitere betriebserlaubnisrelevante vorbereitende Maßnahmen“ als Grund für die Verzögerung genannt. Auf der städtischen Homepage werden Eltern bereits ausführlich über die neue Kita informiert. Gleichzeitig wird dort noch Personal gesucht.

Der Kita-Neubau zählt zu den letzten Maßnahmen der Pro Potsdam im Entwicklungsgebiet Bornstedter Feld. Es ist seit Jahrzehnten die erste städtisch Kindertagesstätte in Potsdam. Die Integrationskita bietet auf vier Etagen insgesamt 151 Plätze, darunter 51 Krippenplätze. Anmeldungen sind seit dem Sommer möglich.

Für den Neubau werden 5,3 Millionen Euro, davon 840.000 Euro Fördermittel des Landes investiert. Die Besonderheit des von Architektin Claudia Schulte geplanten Baus ist eine begrünte Rampe, durch die auch die zweite Etage zum Erdgeschoss wird.

Bereits im Sommer hatte die Stadt eine angespannte Personallage in den Kitas gemeldet. Ende Juli waren 131 Stellen für Erzieherinnen und Erzieher nicht besetzt.