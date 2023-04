Neuer Standort nach drei Jahren Pause Rhythm-Against-Racism-Festival findet wieder statt

Nach drei Jahren Coronapause kehrt das kostenlose Rhythm-Against-Racism-Festival am 30. April zurück – mit bekannten Potsdamer Bands und einem neuen Standort. Denn gerockt wird nun nicht mehr auf dem von Wohnhäusern umsäumten Luisenplatz, sondern im Lustgarten neben dem Mercure-Hotel.

Vier Bands haben die Organisatoren, unter anderem der Förderverein für Jugendarbeit Brandenburg e.V., gebucht. Sprecher Christian Traeger sagte den PNN auf Anfrage: „In diesem Jahr wird das Festival das zwanzigste Mal durchgeführt.“ Aus diesem Grund seien Bands eingeladen worden, die das Festival seit vielen Jahren begleiten und unterstützen.

Beispielsweise spielen Hasenscheisse ihre Akustik-Guitar-Trash-Balladen, angeführt von Sänger Christian Näthe. Electro-Punk-Trash-Rock’n’Roll will die Band Im Modus zelebrieren. Eingeladen sind auch 44 Leningrad, mit ihrer Mischung aus russischer Folklore, Polka, Punk und Ska. Für die härteren Klänge sind Maggies Farm zuständig, die vor allem als Tributeband für die Rap-Metal-Legende Rage Against The Machine bekannt geworden ist. Wer wann spielt, soll diese Woche auf der Homepage unter www.rhythm-against-racism.de bekannt gegeben werden.

Bei dem Open Air geht es nicht nur um Musik vor tausenden Zuschauern, sondern auch um eine Botschaft. Man wolle einmal mehr klare Kante gegen „homophobe und rassistische Hetzer und Redenschwinger“ zeigen, heißt es in dem Aufruf zum Festival. Und: „Für eine Gesellschaft frei von Hass und Gewalt!“ Zu den Partnern gehören gewerkschaftliche Organisationen, aber auch das überparteiliche Bündnis „Potsdam bekannt Farbe“ und die Studentenvertretung der Universität Potsdam.

Zur Startseite