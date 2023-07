Neues Fest am Nauener Tor Regionalmarkt in Potsdam mit Musik und Kulinarik

Auf Initiative von Potsdamer Händlern und Gastronomen und mit Unterstützung der Eventagentur P3 Projekt startet am 29. Juli die neue Veranstaltungsreihe „Potsdamer Erlebnisräume“ in der Innenstadt. Die Erlebnisnacht, die 2019 zuletzt stattfand, wird es vorerst nicht mehr geben.

„Es braucht einen neuen Ansatz für die Innenstadt“, sagt P3-Geschäftsführer Uwe Stamnitz. Er freue sich auf neue Veranstaltungen, die aus der Innenstadt heraus entstanden seien. An wechselnden Orten und zu verschiedenen Themen werde die City an insgesamt sechs Terminen in diesem und im kommenden Jahr bespielt.

Los geht es mit der „Genussstadt - Stadt der Sinne“: In der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Brandenburger Straße und Nauener Tor sowie im Holländischen Viertel. Dort findet ab 15 Uhr ein Regionalmarkt mit 27 Händlern und Erzeugern statt. Ab 16 Uhr werden insgesamt sechs Bühnen bespielt. Geschäfte und Gastronomie in dem Bereich können bis 1 Uhr öffnen.

Uwe Stamnitz ist Veranstalter und Geschäftsführer der Agentur P3 Projekt. © Andreas Klaer

Dazu gibt es unterschiedliche kulinarische Angebote: gegrillt, gebacken, handgemacht, süß oder salzig. „Wir wollen nicht die 35. Bratwurstbude“, sagt Stamnitz und betont bei der Ankündigung mehrfach, dass es um Qualität statt um Quantität gehe. Dennoch wird ordentlich die Werbetrommel gerührt. In den Straßenbahnen wird ein Trailer laufen. Während der Veranstaltung wird der Tramverkehr dann allerdings von 16 bis 1 Uhr zwischen Platzt der Einheit und einer Haltestelle nördlich des Nauener Tors unterbrochen. Ersatzweise umfahren Busse das Fest.

Wir wollen nicht die 35. Bratwurstbude. Uwe Stamnitz, Geschäftsführer der Agentur P3 Projekt GmbH

Mit bis zu 20.000 Gästen werde im Laufe des Tages gerechnet. „Alle Händler freuen sich darauf“, sagt Jörn Rohde vom Hafthorn. Die Kneipe wird auch eine Bühne für Live-Musik aufstellen. Eine Erlebnisnacht wie 2019 sei angesichts deutlich gestiegener Kosten und knappen Personals heute nicht mehr umsetzbar. Das Genuss-Event sei aber „gefühlt eine Erlebnisnacht“ und eine neue Chance für die Innenstadt, sagt der Wirt.

Die Innenstadt steht unter Druck

Die AG Innenstadt unterstützt das Fest. „Endlich bringen wir mal wieder Leben in die Bude“, sagte der AG-Vorsitzende Götz Friederich. Potsdam habe zwar wegen des Tourismus’ Vorteile gegenüber anderen Innenstädten und sei deshalb nach der Pandemie schnell wieder belebt gewesen, stehe aber natürlich im Wettbewerb mit dem Online-Handel und unter Druck. „Wir müssen den Raum mehr mit solchen Formaten bespielen“, sagt Friedrich.

Die kommenden Events der Reihe sollen sich um die digitale Stadt, um Vielfalt und Begegnung, Kreativität und Nachhaltigkeit drehen. Dabei solle jedes Mal ein anderer Ort zwischen Luisenplatz und Holländischem Viertel bespielt werden, so Uwe Stamnitz. Genaue Orte und Termine stehen aber noch nicht fest. „Wir kümmern uns um unsere Innenstadt“, sagte der städtische Wirtschaftsförderer Stefan Frerichs. Die Veranstaltungsreihe könne Potsdam auf neue Weise beleben.

Aus dem geplanten Programm bis jetzt bekannt sind die Bands Laguna Hotel, Wüstengroove, das Pulsar Trio und Sidney Busby. Am Nauener Tor gibt es Salsa, auf einer Bühne in der Benkertstraße treten Nachwuchsstars auf. Auch das Bistro XXL aus der Brandenburger Straße baut im Eventbereich eine Bühne auf.

Der Regionalmarkt wird von der Marketinggesellschaft Pro Agro unterstützt. Als regionale Händler werden bislang die Glina Destillery aus Werder, der uckermärkische Gutshof Kraatz mit seiner Kelterei und Mosterei sowie die Walnussmeisterei aus Herzberg (Ostprignitz-Ruppin) genannt. Zur Eröffnung sollen Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) einen Rundgang über den Markt machen.