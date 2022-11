Noosha Aubel legt Amt nieder Potsdams Bildungsbeigeordnete verlässt das Rathaus

Paukenschlag im Potsdamer Rathaus: Die bisherige Potsdamer Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport, Noosha Aubel (parteilos), legt ihr Amt zum 28. Februar 2023 nieder. Das teilte sie am früheren Dienstagnachmittag in einer Erklärung an Kolleg:innen und weitere Partner mit, die auch die PNN erreichte. Sie wolle sich „einer neuen beruflichen Herausforderung widmen“, hieß es darin.

Zur Begründung erklärte die Dezernentin, sie richte ihr berufliches Handeln stets darauf aus, wirksame Veränderungen zu erzielen - wenn es zum Beispiel um Verbesserungen der Lebens-, Arbeits- und Rahmenbedingungen für Kinder, Jugendliche oder Familien gehe. „Dafür habe ich in den vergangenen fünf Jahren all meine Kraft eingesetzt und gemeinsam mit Ihnen vieles erreicht. Leider nicht immer in dem Umfang, wie ich es mir gewünscht hätte und es wurde in der jüngeren Vergangenheit zunehmend schwerer.“

Die Entscheidung sei ihr schwer gefallen, „da ich nach wie vor für die Aufgaben, die Inhalte und für unsere Stadt brenne“. Sie wolle sich nun „selbstbestimmt mit meinem Engagement und meiner Expertise“ für grundsätzlichere Verbesserungen einsetzen, insbesondere für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Die neuen beruflichen Ufer sollten „stärker von relevanten Inhalten, gemeinsamen Überzeugungen und einer wertebasierenden Kultur geprägt sein“, merkte sie in Richtung Rathaus an.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). © Foto: PNN/Ottmar Winter

Insbesondere Aubels Verhältnis zu Oberbürgermeister Mike Schubert galt zuletzt als belastet. Der Abschied von Aubel reiht sich ein in mehrere Abgänge, für die Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), der gerade die Hälfte seiner Amtszeit erreicht hat, nun Ersatz finden muss. So haben Verkehrsplaner Norman Niehoff, aber auch die Gleichstellungsbeauftragte Martina Trauth und Potsdam-Museum-Chefin Jutta Götzmann neue Jobs gefunden, ebenso muss Schubert mehrere Spitzenpositionen bei den Stadtwerken neu besetzen. Wohin es Aubel nun genau zieht, blieb zunächst offen. Die Rede war von einer neuen privaten Stiftung für die Belange von Kindern und Jugendlichen.

Erste Reaktionen: Theaterchefin spricht von „Riesenverlust für Potsdam“

Inzwischen gibt es schon erste Reaktionen. Die Chefin des Hans Otto Theaters, Bettina Jahnke, sagte den PNN auf Anfrage: „Das ist für Potsdam ein Riesenverlust. Ich habe auch vor meiner Zeit in Potsdam selten eine Beigeordnete erlebt, die so engagiert, so leidenschaftlich, kenntnisreich und präsent bei der Sache war.“ Der Nachfolger oder die Nachfolgerin werde in große Fußstapfen treten. „Ihren Weggang bedauere ich wirklich sehr.“ Ähnlich äußerte sich Heike Bohmann vom Nikolaisaal: „Ich bin traurig, dass Noosha Aubel geht. Sie war eine tolle Kollegin und eine schnelle, humorvolle Denkerin. Es hat immer Spaß gemacht, mit ihr zusammenzuarbeiten.“

Auch der Chef des Fördervereins des Potsdam Museums, Markus Wicke, meldete sich zu Wort. „Ich nehme die Entscheidung mit großer Enttäuschung auf, weil wir hier sehr gut zusammengearbeitet haben und wir uns von Vereinsseite jetzt auch etwas alleingelassen fühlen.“ Was Aubel für das kommunale Museum wollte, habe sich in großen Teilen mit dem gedeckt, „was wir wollen“. Es gehe um einen Ort, der für die Bürgerinnen und Bürger da ist, „kein elitärer Ort“. Wicke weiter: „Insofern wird sie schon ihre Gründe haben, aber die Enttäuschung überwiegt bei mir.“ Auf Twitter teilte der Verein mit: „Auch wenn jetzt alle gehen, wir bleiben. Herzliche Grüße aus der sinkenden Landeshaupstadt Potsdam.“

Sabine Chwalisz vom Tanzhaus fabrik sagte: „Ich habe die Nachricht mit großer Überraschung und auch Bedauern aufgenommen.“ Und: „Aus dem Abschiedsschreiben von ihr spricht eine gewisse Frustration mit der Stadt, auch das muss man klar sagen.“ Durch den Weggang würden bestimmte Prozesse, die man gemeinsam angestoßen habe – die kulturpolitischen Prozesse oder das Betreibermodell für die Schiffbauergasse – auf der Zielgeraden liegenblieben. Aubel sei immer ansprechbar gewesen. „Die freie Szene hatte in Noosha Aubel immer eine Fürsprecherin.“ Aber man müsse auch sagen, dass die Kultur in dem Monsterressort, für das Aubel verantwortlich war, keine Hauptrolle mehr spielen konnte. „Bei einer Neubesetzung wäre meiner Meinung nach zu überdenken, ob man das nicht doch wieder aufspaltet.“

Für Robert Witzsche, Vorsitzenden des Potsdamer Kita-Elternbeirates, kam Aubels Ankündigung „total überraschend“. Der Elternbeirat bedaure den Weggang, er wertet ihn als Verlust. „Die Zusammenarbeit mit Frau Aubel war immer konstruktiv, immer zielorientiert, wenn auch nicht immer einig“, so Witzsche. „Es wurde ihr in Potsdam politisch nicht immer leicht gemacht, ihre Ziele zu verfolgen“, glaubt er.

CDU: „Dem Oberbürgermeister laufen die besten Leute fort“

Auch aus der Stadtpolitik gibt es erste Reaktionen, auch viel Überraschung ist dabei. Oppositionschef Matthias Finken (CDU) sagte, Frau Aubel habe ihr Ressort mit viel Sachverstand und Übersicht geführt: „Dem Oberbürgermeister laufen die besten Leute fort.“ Die Fraktion Die Andere: „Dieser Wechsel ist sicher keine gute Nachricht - und das sagen wir nicht so oft.“ Der Grünen-Stadtverordnete Andreas Walter twitterte: „Höchst bedauerlich.“

