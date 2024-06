Potsdam Heute, 14. Juni 2024 Ein Rückblick auf die Wahlen

Guten Morgen,

Freuen Sie sich auf die Fußball-EM? Dann ist heute weiter unten ihr Tipp gefragt. Viele Menschen in Deutschland hoffen in Erinnerung an die Fußball-WM 2006 auf ein neues Sommermärchen, das für ein neues Wir-Gefühl sorgen könnte.



Das gilt einmal mehr nach dem Ausgang der Europawahl: Ostdeutschland wählt mehrheitlich AfD, in Westdeutschland liegt die Union meist vorn. In Potsdam sind die Grünen vorn, in Mittelmark gewinnt die CDU.



Die Ergebnisse von Europa- und Kommunalwahl unterscheiden sich zum Teil erheblich. Und innerhalb Potsdams gibt es markante Unterschiede: In den Plattenbaugebieten im Süden und einigen Ortsteilen im Norden wurde mehrheitlich die in Brandenburg als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestufte AfD gewählt. Auch bei Jungwählern ist die AfD beliebt. Und das populistische Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) holt aus dem Stand beachtliche Ergebnisse.



Der BSW-Landesvorsitzende Robert Crumbach spricht im Interview mit Benjamin Lassiwe über das neue Bündnis und die Landtagswahl im September. (T+) Das frühere SPD-Mitglied übt darin scharfe Kritik an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Meine Kollegen Marion Kaufmann und Thorsten Metzner haben die Wahlergebnisse in Brandenburg analysiert. Unter diesem Link finden Sie auch Ergebnisse und Karten. (T+)



Thorsten Metzer kommentiert zudem den Wahlausgang für das Land Brandenburg. Wie Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auf den Wahlsieg der AfD und die Schlappe der Sozialdemokraten reagiert, lesen Sie hier.



Auch die Kommunalwahl in Potsdam hat für einige Überraschungen gesorgt. Die Grünen müssen starke Verluste verkraften, die Linke halbiert ihr Ergebnis. Die SPD bleibt vorn, und die CDU kann von der Schwäche der Konkurrenz kaum profitieren. Das Stadtparlament wird künftig noch bunter. Wie sollen da noch Mehrheiten zusammen kommen? Noch am Wahlabend gab es dazu eindeutige Statements.

Die zehn wichtigsten Fakten zur Kommunalwahl und zur neuen Stadtverordnetenversammlung haben meine Kollegen Sandra Calvez, Katharina Henke und Henri Kramer sehr lesenswert aufgeschrieben. (T+).

PNN-Chefredakteurin Sabine Schicketanz hat den Wahlausgang in Potsdam kommentiert.

Warum vor allem am Stern, in Drewitz, der Waldstadt und im Schlaatz die AfD so stark ist, wollte ich in Gesprächen mit Menschen auf der Straße herausfinden. Dabei bekam ich einige interessante Erklärungen zu hören. Aber lesen Sie selbst. (T+)

Außerdem im heutigen Newsletter