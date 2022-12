Potsdam Heute, 2. Dezember 2022 RSV, Grippe, Covid: Die Krankheitswelle rollt

Guten Morgen,

oder sollte ich lieber sagen: Gesundheit! Deutschland liegt flach in diesem Advent - mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Fieber. Sage und schreibe 8,2 Millionen Menschen leiden derzeit an einer Atemwegserkrankung, schätzt das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem aktuellen Influenza-Wochenbericht. Das sind noch einmal deutlich mehr, nämlich rund eine Million Menschen, als in der Woche davor. Besonders betroffen sind demnach Familien: Kinder und Jugendliche von fünf bis 14 Jahren sowie junge Erwachsene bis 34 Jahre.

Der Befund der RKI-Gesundheitswächter deckt sich mit den Erfahrungen von Eltern in Potsdam: In der Rosa-Luxemburg-Schule in der Innenstadt waren Anfang der Woche fast die Hälfte der Kinder sowie etliche Erzieher*innen krank gemeldet, auch in anderen Einrichtungen von der Kita bis zum Gymnasium lichten sich die Reihen. Umso größer ist der Andrang bei den Kinderärzt*innen und in der Kinderklinik des städtischen Bergmann-Klinikums. Mehr zur Lage in der Stadt lesen Sie im Text von meiner Kollegin Sandra Calvez.

Berliner Kinder müssen in Brandenburger Krankenhäusern aufgenommen werden

Auch für Brandenburgs Kliniken ist die Entwicklung eine Herausforderung. Derzeit müssen mitunter Kinder aus Berlin in Brandenburg aufgenommen werden. Gleichzeitig steigt die Zahl der Corona-Patient*innen wieder. Einen Überblick über die Situation gibt Benjamin Lassiwe. Was Eltern über einen der jetzt kursierenden Erreger, das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), das insbesondere Säuglingen und Kleinkindern gefährlich werden kann, wissen sollten, auf welche Symptome sie achten können und wann ein Arztbesuch nötig ist, lesen Sie in diesem Text (+).

An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache: Am kommenden Dienstag, dem 6. Dezember, laden die PNN um 18 Uhr gemeinsam mit dem städtischen Wohnungsunternehmen ProPotsdam zu einem Online-Leserforum mit Experten zu den Themen Energie und Wohnen ein. Mit dabei sind neben Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und Pro Potsdam-Geschäftsführer Jörn-Michael Westphal auch Holger Catenhusen vom Mieterverein Potsdam und Joshua Jahn von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Ihre Fragen können Sie vorab per Mail oder am Dienstag per Smartphone oder Tablet stellen. Alle Infos zu der Veranstaltung finden Sie hier.

