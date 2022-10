Potsdam HEUTE, 7. Oktober 2022 So is dit Leben - aber wirklich!

Guten Morgen,

da sind die Altenpflegerin Nike und ihre arbeitslose Freundin Katrin, die Lebens- und Liebesprobleme bei einem Glas Wein auf dem Balkon im unsanierten Berliner Altbau gut sein lassen („Sommer vorm Balkon“). Da ist die durch die DDR-Provinz tourende Schlagersängerin Sunny auf der Suche nach dem privaten Glück („Solo Sunny“) oder der junge Leutnant Gregor Hecker, der mit der Roten Armee in den letzten Kriegswochen 1945 aus dem Moskauer Exil in seine Heimat zurückkehrt („Ich war neunzehn“): Der Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase hat mit seinen nahbaren, aber nicht fehlerlosen Hauptfiguren von den Defa-Nachkriegsjahren bis in die jüngste Zeit Kino geschaffen, das berührt. „So is dit Leben“ - „Aber wirklich“, heißt es bei Katrin und Nike auf dem Balkon.

Am Mittwoch ist Wolfgang Kohlhaase im Alter von 91 Jahren gestorben. Mit ihm ging der vielleicht wichtigste deutsche Drehbuchautor, wie meine Kollegin Lena Schneider in ihrem Nachruf schreibt: „Niemand sonst war so genau, so nahe an der Widersprüchlichkeit der Menschen, so präzise im Entwerfen von ganzen Lebenswelten in wenigen Worten.“ Sie erklärt auch, was seine erzählerische Kraft so zeitlos macht: „Ideologien altern, die Nöte, Sehnsüchte, Träume der Menschen nicht. Kohlhaase interessierte sich für Letzteres.“ Der Potsdamer Regisseur Andreas Dresen, der seit „Sommer vorm Balkon“ immer wieder mit Kohlhaase zusammenarbeitete, würdigt in seinem Nachruf (+) dessen Kunst, komplizierte Dinge mit einfachen Worten zu beschreiben - auch wenn seine Figuren oft gerade nicht sagen, was sie eigentlich meinen: „Pathos oder Sentimentalität sind ihm fremd. Er beschreibt komplizierte Dinge mit einfachen Worten, fast aphoristisch, Gefühle verstecken sich scheu zwischen den Zeilen und überraschenden Wendungen.“

Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase 2021 im Filmmuseum. © Manfred Thomas

Ich habe „Sommer vorm Balkon“ dank ARD-Mediathek erst neulich nach langer Zeit wiedergesehen. Am Wochenende wird sicher das eine oder andere Kohlhaase-Werk dazukommen, eine gute Auswahl gibt es auf dem Streamingportal „Filmfriend“, zu dem man als Nutzerin der Potsdamer Stadt- und Landesbibliothek kostenlos Zugang hat. Das Potsdamer Filmmuseum verabschiedet sich von Kohlhaase am 4. November um 17 Uhr mit einem weiteren Klassiker: „Berlin - Ecke Schönhauser...“ von 1957.

