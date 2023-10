Potsdam zeigt sich solidarisch mit Israel Demo auf dem Alten Markt, israelische Fahne vor dem Rathaus gehisst

Nach dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel laden der Vorsitzende der Synagogengemeinde Ud Joffe und der Kirchenmusikdirektor der Nikolaikirche Björn O. Wiede zu einer Kundgebung ein, die am heutigen Dienstag ab 18 Uhr auf dem Alten Markt stattfindet. Es solle ein Zeichen der Solidarität mit dem Staat Israel und der Verbundenheit mit Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland gesetzt werden. Als Zeichen der Solidarität wurde vor dem Rathaus eine israelische Fahne gehisst.

Die Zahl der israelischen Opfer seit Beginn der Angriffe stieg auf 900, wie israelische Medien berichteten. Die Zahl der Verletzten stieg auf rund 2700. Die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen sowie die israelischen Gegenschläge hielten auch am Dienstag an. An der Nordgrenze zum Libanon ist die Lage ebenfalls angespannt.

Die israelische Armee erklärte laut Berichten, sie habe die volle Kontrolle über die Grenze zum Gazastreifen zurückgewonnen. Es seien keine weiteren Terroristen nach Israel eingedrungen. Es könne jedoch sein, dass sich noch eine kleine Zahl palästinensischer Terroristen in Israel verstecke. Insgesamt seien die Leichen von rund 1500 militanten Hamas-Kämpfern auf israelischen Boden gefunden worden. (mit KNA)